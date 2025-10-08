El paisaje valenciano regresa a la gran pantalla desde Godella

El paisaje valenciano vuelve a llenar de luz la gran pantalla. En esta ocasión con la luz de l'Horta Nord, en particular la de ... Godella. La película 'Mario', que mañana se preestrena en los cines Lys de Valencia se ha detenido en una de las masías de esta localidad para relatar una historia con algún destello de comedia, pero con un marcado fondo dramático.

No sólo el escenario convierte la obra dirigida por el mallorquín Guillem Miró, en un trabajo de marcado acento valenciano. La protagonista de la película, el personaje de Antonia, lo encarna la actriz valenciana Glória March y en la producción participa la firma valenciana Nakamura, además de contar con el apoyo del IVC.

La valenciana Glòria March, que ahora está inmersa en proyectos teatrales, ha hablado con LAS PROVINCIAS del «gran reto» que ha supuesto para ella la interpretación de Antonia. «Es un personaje que se afronta en clave de comedia, pero es muy dramático», circunstancia que le ha exigido giros importantes en la interpretación. Está muy contenta con el resultado de una película «muy coral» que le ha acercado el trabajo a casa.

Encontrar en Godella el espacio ideal para los interiores de una historia que no deja de encerrar cierto misterio, de un relato existencial que hasta el final no ofrece la respuesta, que claro, ni Glòria ni Guillem han facilitado, ha sido un gran hallazgo para el director.

En la localidad de l'Horta Nord asegura haber encontrado «el aliado perfecto» para un rodaje compartido con su Mallorca natal. Y eso que en un primer momento le dio algo de pereza pensar que tenía que salir de su tierra. En las afueras de Godella encontraron «una masía maravillosa» para un trabajo que se inició ante el público en el Atlàntida Mallorca Film Fest 2025, en Sección Oficial Nacional, donde el director Guillem Miró ya participó con su ópera prima 'En Acabar' y sus cortometrajes 'La nau' y 'La farsa'. Guillem ha recalcado que ya espera con impaciencia comprobar de qué «se ríe el público valenciano», convencido como está de que no todos los públicos se ríen de lo mismo.

El misterio: ¿quién es Mario?

¿Quién es en realidad Mario? Esa es la clave de una historia en la que el espectador se encontrará con Antònia, de 38 años, que organiza una fiesta sorpresa de cumpleaños a Mario, su pareja. Aunque hace unos cuantos años que están juntos, aún no conoce a sus amigos y, por alguna razón que desconoce, Mario no celebra sus cumpleaños.

Ampliar Momento del rodaje en el que se ve la masía. Cedida por la producción.

La familia de Antonia le adora. Mario es la pareja que todo el mundo querría tener. Es uno entre un millón. Sus amigos le idolatran. Pero tras muchos elogios, ellos empiezan a descubrir que algunas historias que Mario ha contado se contradicen y no encajan con el Mario al que todos conocen. ¿Quién es en realidad Mario?

'Mario' ha pasado también por el festival de Tarragona, ya se ha presentado en Barcelona y este miércoles 8 de octubre llega el preestreno en Valencia. El viernes 10 de octubre ya pasará a los cines para su exhibición.

Nakamura Films ('La Casa'), Corte y Confección de Películas ('Muyeres', 'La propera pell') y Somera Films ('Avistament 1978', 'La Nau', 'La Farsa') producen el segundo largometraje de Guillem Miró rodado en catalán. La producción cuenta con el apoyo del IVC (Institut valencià de Cultura), ICIB (Institut d'Indústria i Cultura de les Illes Balears), Fundació Mallorca Turisme, Consell Insular de Mallorca, Mallorca Film Commission, Europa Media Creativa, À Punt, 3Cat e IB3, y CREA SGR.