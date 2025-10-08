Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
Logo Patrocinio
Imagen del rodaje en Godella. Cedida por la producción de la película

El paisaje valenciano regresa a la gran pantalla desde Godella

La película 'Mario', dirigida por el mallorquín Guillem Miró y protagonizada por la valenciana Glòria March, se presenta este miércoles en Valencia I La producción se ha rodado en una masía de la localidad de l'Horta Nord y en la isla de Malorca

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:47

Comenta

El paisaje valenciano vuelve a llenar de luz la gran pantalla. En esta ocasión con la luz de l'Horta Nord, en particular la de ... Godella. La película 'Mario', que mañana se preestrena en los cines Lys de Valencia se ha detenido en una de las masías de esta localidad para relatar una historia con algún destello de comedia, pero con un marcado fondo dramático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El paisaje valenciano regresa a la gran pantalla desde Godella

El paisaje valenciano regresa a la gran pantalla desde Godella