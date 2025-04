Todos los días son de cine

Laura Garcés Valencia Domingo, 13 de abril 2025, 01:01 Comenta Compartir

¿Quiere disfrutar de días de cine o de película? ¿De un día de esos que por el significado de la expresión en el lenguaje popular, encierra alcanzar un sueño, haberlo vivido? Gracias al periodista cinéfilo y experto en el séptimo arte que es el valenciano Pau Gómez, es posible. Esta semana ha llegado a las librerías su libro 'Un buen año', título que ofrece una película para cada día; como el pan. Es un desafío a los admiradores del arte impreso en celuloide. El autor regala la oportunidad de «recuperar el tiempo perdido» dedicando un año completo al saludable hábito de la cinefilia compulsiva de la mano de esas películas que «nadie debería perderse».

Es difícil quedarse con 365 títulos entre el inmenso mar que es la gran pantalla. Pero Pau Gómez lo ha conseguido ofreciendo una selección con «personalidad propia». No es un listado al uso. Tanto no es así que están ausentes 'Casablanca', 'Ciudadano Kane', 'Qué bello es vivir', 'Desayuno con diamantes', 'La dolce vita', 'El graduado'... Y «no hay ninguna de Bergman» porque a Pau no le gusta el director sueco. Ya lo ven, una nómina muy personal, tanto que hasta 'Memorias de África' se ha quedado fuera porque ha preferido acercarse al «amor maduro con 'Los puentes de Madison'».

Desde el cine mudo de 'El maquinista de la general', 'Metrópolis', 'El gran dictador' y 'Luces de la ciudad', los títulos más antiguos del libro, hasta la jovencísima 'Emilia Pérez' trazan los extremos de una horquilla que recorre todos los géneros. La obra se divide en los apartados que cada uno de ellos dibuja sin olvidar el cine de animación «por si uno de esos 365 días se quiere disfrutar del cine familiar». Ha cuidado hasta el detalle para que nadie se sienta huérfano de películas. Y tanta pericia ha observado que en realidad los doce meses de Pau Gómez encierran 366 títulos «para cuando el año sea bisiesto». Está claro, la máxima que alienta el libro es que nunca falte el cine.

Al mismo ritmo que los días, uno detrás de otro, la invitación se despliega con títulos como 'Historias de Filadelfia', 'Vacaciones en Roma', 'Ladrón de bicicletas', 'Amarcord', 'E.T.', 'Regreso al futuro', 'El imperio del sol', 'Bohemian Rhapsody', 'El color púrpura', 'La guerra de las Galaxias', 'Los goonies', 'La vida es bella', 'Gallipoli', 'Camino a la perdición'... Un 'El padrino', no, los tres para una travesía cinéfila que Pau Gómez ha emprendido con una mochila que guarda como imprescindible 'Sed de mal'.

¿Y qué hay del cine español? Está Almodóvar con 'Volver', cinta que a juicio del cocinero del menú para el año, encierra todas las esencias del oscarizado director manchego. Si está dispuesto a seguir el guion de Pau, sí que verá 'El verdugo' del valenciano Luis García Berlanga, trabajo que Gómez considera «el equivalente español a 'El gran dictador'». Y, además, se encontrará también con obras de Sorogoyen, Amenábar y Bayona. También aparece 'Emilia Pérez' como una apuesta por señalar el valor artístico de este trabajo al margen de las polémicas que han acompañado a la producción. Y hasta aquí los títulos recomendados, que no se trata de desvelar todos los platos del menú.

Títulos incluidos en la guía cinéfila.

Con las cintas apuntadas, tanto las que están en la carta como las que han saltado fuera, queda al descubierto que 'Un buen año' no es un listado repleto de títulos seleccionados una y otra vez como de obligado disfrute. Puede considerarse «una autobiografía» del autor escrita cinta a cinta. Es la vida de un espectador que confiesa que «las películas de la década de los ochenta son la columna vertebral del libro». Y es así porque esa es la etapa cinematográfica esencial en la memoria de un experto cinéfilo que parece regalar entradas para tomar asiento en la sala de proyecciones.

«En el libro hay gran protagonismo de ésa década» que Gómez vivió con pasión –de la mano, entre otros de Spielberg– y que le llevó a llenar de contenido su tesis doctoral. A ese tiempo de cine «le debo mucho», confiesa Gómez. No cabe duda de que agradece lo que la gran pantalla ha dado a su vida. Otra prueba de autobiografía pura de espectador de primera fila.

Están todos los géneros. Hasta algún western, aunque al autor de la agenda cinéfila no le gusten. El criterio de selección, ligado al paso del calendario, no establece relación entre el contenido de las obras seleccionadas y las distintas épocas del año. «No sigo un patrón», advierte. La peculiar guía de Pau Gómez recoge los títulos que «han conectado con mi propia vida». Tampoco los comentarios que acompañan a cada propuesta responden a parámetros habituales de datos técnicos. A cada título acompañan las emociones que en el autor despertaron las películas. Una declaración de amor repetida a diario.

Con ilustraciones de Daniel Escalé y prólogo de Viggo Mortensen es la obra «definitiva» para apreciar este arte con toda la intensidad. Lo dicho, sin listados típicos, sino con vocación de establecer un nuevo canon a la hora de elegir película cada día al llegar a casa, 'Un buen año' recuerda el gran título del programa de Rtve que fue 'Días de cine', en el que muchas generaciones de españoles bebieron la pasión por la gran pantalla, para, parafraseando el título, decir que ya no hay días de cine, sino que todos los días son de cine.

