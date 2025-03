Valencia, en la esencia del María Moliner

Laura Garcés Valencia Sábado, 29 de marzo 2025, 01:20 Comenta Compartir

Seguro que ha oído hablar del María Moliner, incluso es muy probable que en su casa guarde como un tesoro el popular Diccionario del Uso del Español que nació en la mente de una lexicógrafa capaz de, sola, sacar a la luz ni más ni menos que dos volúmenes -en 1966 y 1967)- de una obra que la condujo a años de notoriedad pública. Pero, como casi nada, tampoco la hazaña de esta mujer se pergeñó de la noche a la mañana.

Desde su juventud había escrito el camino por el que fue cosechando las esencias plasmadas en el trabajo que la inscribió en la inmortalidad de la mano de las palabras. Y en ese recorrido esencial, Valencia puso nombre a una de sus estaciones de destino más destacadas. Así que, quién sabe cuántas de sus vivencias junto al Turia habitan las páginas del diccionario «más completo, útil y divertido de la lengua castellana», como lo describió Gabriel García Márquez.

Este domingo 30 de marzo se cumplen 125 años de su nacimiento. La fecha invita a recordarla, incluso a reivindicarla desde Valencia donde vivió «la parte más feliz de su vida». Y eso es lo que ha hecho el escritor Andrés Neuman, autor de la novela 'Hasta que empieza a brillar', ganadora del premio Alfaguara. El libro es el rescate de la vida íntima de la autora de la mítica nómina lingüística. Lo cierto es que llama la atención una novela con María Moliner como argumento. Su nombre suena más a ensayo. Pero en su profunda indagación Neuman encontró sobradas razones para ver en ella «un personaje» y en su vida una gran trama.

Y en medio del personaje y la trama, Valencia se erige como buena parte del escenario del relato. El autor prefiere hablar de la Comunitat Valenciana, pues qué duda cabe de que el nombre de la lexicógrafa no sólo está unido a la capital del Turia, sino a todos los pueblos que recorrió en las Misiones Pedagógicas para expandir las bibliotecas rurales. En ese periplo «estuvo en contacto con la lengua valenciana», algo que queda reflejado en 'Hasta que empieza a brillar' cuando saltan a las páginas términos como 'fideuà' y nombres de pueblos que Neuman ha falseado, pero que recuerdan localidades reales que María Moliner pisó: Poblallonga, Alfara de Fenolla, Cases dels Valls, Valldignat, Lloc Nou de la Ribera, Xeragües...

Ampliar Obra de la lexicógrafa que se conserva en la biblioteca histórica de la Universitat de València. Damián Torres

En la ciudad del Turia disfrutó de la parte «más feliz de su vida. Llegó en 1930 y permaneció hasta 1946, una etapa de vibrante actividad intelectual en la ciudad y, además en Valencia nacieron dos de sus hijos». Ella y su marido, catedrático de Física, aparecieron en el escenario valenciano cuando «ansiaban probar suerte en una ciudad con mar», advierte la novela de Neuman en la que también se lee que «su nueva casa en plena Gran Vía del Marqués del Turia era una fiesta de luz. Desde sus balcones el cielo parecía más abordable». Se adivina la traducción literaria, novelada, que el ganador del premio Alfaguara hace de un periodo «muy luminoso para toda la familia».

En esta tierra trazó una rica trayectoria en la que además de impulsar ese plan de bibliotecas rurales redactó unas instrucciones para pequeñas bibliotecas y el Proyecto de Ley para el Plan de Bibliotecas del Estado. Aquella mujer «discreta», tanto en lo «micro como en lo macro», colocó al libro en lugar de preferencia. Y dirigió además la Biblioteca de la Universitat de València. Si no bastaba, impulsó la Escuela Cossío, fundamentada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza.

Cuenta Neuman que en la ejecución de esas tareas que dictaban con minuciosidad normas de organización de libros y funcionamiento de bibliotecas pudo desarrollar las virtudes del rigor y la paciencia, algo que por qué no pensar que luego se puso a su servicio ante la ingente labor de redactar un diccionario como es el María Moliner.

Se ha estudiado mucho y es ampliamente conocida su figura a partir de la publicación de su repertorio de voces castellanas, sin embargo la vida de María Moliner no es ajena a cierto misterio. «Sus ideas, sus sentimientos y su infancia» son menos conocidas, Así surgió la novela en la cabeza de Neuman ante preguntas como: «¿Qué hay en su vida que la lleva a empezar sola a escribir un diccionario con cincuenta años?, ¿cómo pudo ella sola escribir el diccionario de autora más importante de todos los tiempos?, ¿por qué se decidió a emprender este trabajo?».

La búsqueda de respuestas, unida a la casualidad de que María Moliner escribiera su diccionario cuando residía en la calle Don Quijote de Madrid, la convertían sin duda en el personaje de una historia cuyas páginas no dejan de plantear si la magnífica colección de palabras de una mujer excepcional tal vez encierra una autobiografía de la autora, un trabajo mediante el cual destiló las impresiones de la vida que la llevó de Aragón a Madrid, de vuelta a Aragón, a Valencia, a Murcia y finalmente otra vez a Madrid. Cuando llegó a la capital de España donde emprendió el trabajo de su gran legado a la lengua española, lo hizo tras haber pasado por el «tamiz de Aragón, Murcia y Valencia», siendo su estancia en las orillas del Turia un periodo central, tanto que «el diccionario no era posible sin haber vivido las experiencias de Valencia».

Todo la fue construyendo como alguien que no «sólo es la autora del María Moliner. Es probablemente la lexicógrafa más importante que ha existido en cualquier lengua. En la historia es un caso para reivindicar». A todo ello se añadió que sufrió el «rigor de la dictadura» y no protestó al uso, sino que «su protesta fue enfrentarse al diccionario de la RAE. Desafió a la autoridad lingüística». Muestra de valentía de una mujer «discreta» que dio a la lengua castellana uno de sus grandes aliados. Neuman que con 'Hasta que empieza a brillar' airea la parte menos conocida de esta mujer de infancia difícil que trabajó para pagar sus estudios y que llegó a ser candidata a la Real Academia de la Lengua no titubea a la hora de afirmar que es una figura «para recordarla siempre».

Comenta Reporta un error