Recreación del mausoleo diseñado por Goerlich para honrar a Blasco Ibáñez. lp

Operación: Recuperar el mausoleo de Blasco Ibáñez

Un doctor en Bellas Artes, con el beneplácito de las fundaciones del escritor, Goerlich y Benlliure, propone al Ayuntamiento retomar la construcción del sepulcro de cara al centenario de la muerte del novelista valenciano en 2028

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

«Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar formalmente que se estudie la viabilidad y conveniencia de reactivar el histórico proyecto del mausoleo ... de Vicente Blasco Ibáñez, concebido y aprobado por unanimidad en el mismo momento del fallecimiento del ilustre escritor. Siendo iniciada la ejecución de obras, éstas quedaron suspendidas al estallar la contienda bélica de la Guerra Civil y, desde entonces cayeron en el olvido». Así empieza José Miguel Arce, doctor en Bellas Artes, el escrito remitido al Ayuntamiento de Valencia.

