Mapa de la ruta escultórica que llenará las plazas y las calles de Valencia de personajes literarios y los bocetos de Alfredo Llorens. LP

Un diseñador de Lladró creará las esculturas de 'Arroz y tartana' y 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' para las calles de Valencia

El Ayuntamiento resuelve el concurso para instalar las figuras de los personajes de la novela y la película en la plaza del Mercado y en la calle de Dalt

c. velasco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

El Ayuntamiento de València ha anunciado el nombre del ganador del concurso artístico, con intervención de jurado, para la ejecución de las tres primeras ... esculturas de la ruta de personajes literarios y cinematográficos de la ciudad de València. Tras imponerse al resto de finalistas, será el reconocido escultor Alfredo Llorens el encargado de llevar al espacio urbano a los personajes de la novela 'Arroz y Tartana' (1894), de Vicente Blasco Ibáñez, y del film 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' (2003), de Javier Fesser. La previsión es que las citadas obras puedan ser admiradas a partir del año que viene en su contexto original: en la plaza del Mercat y en las inmediaciones de la calle de Dalt, respectivamente.

