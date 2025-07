Objetivo: salvar la Feria de Julio

El cineasta Orson Wells se come una paella en la plaza de toros de Valencia.

José Luis Benlloch Sábado, 12 de julio 2025, 23:13

En Valencia, por julio, era tiempo de toros, más aún, mandaban los toros. Ha sido una tradición secular, un símbolo de la ciudad. Los ... toros y también otras manifestaciones lúdicas y culturales que se retroalimentaban. Al fin y al cabo, ya se sabe que un día de toros no son solo las dos horas que dura el espectáculo en la plaza: era la plaza, la cena, los pabellones, la batalla de flores… ¿He dicho dos horas en la plaza?... En Julio todavía era más porque había que contar con la merienda que también formaba parte inseparable de la tarde de toros en Valencia, era el bocata, el montadito de toñina, las empanadillas, els pastissets de peix, en mi tierra cocots que no sé si es valenciano correcto, pero les decían así, también las peras de agua, las bresquillas frescas, la horchata… Apuntar que la variedad y la calidad del menú en los tendidos era una expresión pública del estamento social al que pertenecía cada cual. Dime cómo es la merienda y te diré quién eres, cómo es tu economía, cómo te han ido las cosechas. Por todo ello era evidente que los toros, por julio, en Valencia, formaban parte de nuestro estilo de vida. No eran lo único, pero eran el escaparate promocional de la ciudad durante ese tiempo, el soporte básico de unos momentos de ocio que los ciudadanos, urbanitas y rurales, se habían ganado con el duro currar a lo largo del año.

Ver 26 fotos Noticia relacionada El verano menos rentable de la plaza de toros de Valencia: sin música ni toros Toros y sociedad se fundían en una gran ceremonia cultural, un mestizaje deslumbrante entre dos mundos que no solo convivían en paz, sino que se complementaban: una Valencia rural, pletórica, motor económico de la España del XX, ventana al mundo exterior gracias a sus cultivos de primor y a la sabiduría de sus labradores, y la Valencia capitalina y aburguesada desde donde se encauzaba y dirigía la potencia económica de la primera. La internalización Tal era la fuerza de aquella experiencia que convocaba a los grandes toreros sin excepción, los mejores de cada época que se agrupaban cada año en una feria que fue referencia de postín en el planeta toro y más allá. Hasta once corridas se llegaron a organizar, la primera de España en esas dimensiones que la convirtieron en el precedente del modelo de ferias actuales, con llenos tarde y noche en el coso valenciano. Su potencia atrajo a personalidades de todo el orbe cultural. Hemingway, que la conoció en los albores de los años treinta por su pasión por el Niño de la Palma, en 'Fiesta' y en 'Muerte en la tarde' volvió en 1959 siguiendo a su hijo, el gran Ordóñez, como parte de un reportaje que había comprometido con la revista 'Life' y acabó siendo el 'Verano Peligroso', otro libro de éxito en el que da espacio internacional a España y los toros, obra en la que además de narrar/novelar la competencia entre Luis Miguel y Ordóñez da visibilidad internacional a las cenas a la orilla del mar, en La Pepica, con los toreros y con Domingo Dominguín, otro personaje de leyenda, torero y activista político; y no puedo obviar entre otros visitantes ilustres a Orson Wells, amigo también de Ordóñez que se atrevía con una paella con los acomodadores bajo las arcadas de la plaza, agasajo del que dejó testimonio gráfico el gran Finezas, y famosa fue la fotografía del brindis a Marlene Dietrich. La presencia de celebridades en los tendidos se extendía a todos los ámbitos, desde los grandes de las artes valencianas, Benlliure fue un fijo, a todas las estrellas que acudían como previa obligada a sus actuaciones nocturnas en los pabellones. Grandes hitos En la memoria popular del toreo quedaron para siempre muchos hitos con la fuerza necesaria para mutar la fecha con el nombre de los protagonistas. La feria de Granero, la del 21, en realidad la única que toreó el valenciano y en la que, desaparecido Joselito, asume la competencia con Belmonte al que le gana la mano aquel verano; la feria de Manolete, la de 1942, en la que torea tres tardes, llena las tres, corta nueves orejas, cuatro rabos y unas cuantas patas en un auténtico desenfreno de euforia; se recuerda la feria del mano a mano ya comentado Luis Miguel-Ordóñez en una corrida celebrada en la cola del abono; la de 1960, otro mano a mano de Ordóñez con un niño entonces, Paco Camino; la de la locura cordobesista con el toro Arrabalero de Samuel; y más recientemente para no hacer interminable la lista, la de Enrique Ponce en 1990 en la que comparece un niño Ponce que acaba de tomar la alternativa y estoquea seis toros que le catapultan a la gloria... Ampliar Ernest Hemingway, en el coso de la calle Xàtiva. aplausos Han pasado los años y, con el nuevo siglo si hubiese que marcar una fecha, ya no es así, la situación de la Feria de Julio no es tan feliz ni tan pletórica, de tal manera que peligra su continuidad. Y por un sentimiento de agradecimiento, por lo feliz que hicieron a nuestros padres, a nosotros mismos, por la riqueza que aportó al colectivo toca averiguar por qué… y cómo allá donde hubo fuego siempre quedan rescoldos, ver si es recuperable, si se puede salvar su aura en la misma o en otra ubicación, en la misma dimensión o en otro horario… A la búsqueda de diagnósticos y soluciones se convoca a los aficionados y amantes de lo valenciano al Aula LAS PROVINCAIS, martes 15 de julio, a las 20 horas en la Beneficencia. Santiago López, Julián García, José María Carrau, Pepe Barea, Víctor Zabala… forman un cartel de auténtica feria.

