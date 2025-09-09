Nuevas rutas de arte gratuitas por Valencia Abierto València, recorrido organizado por la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana, arranca el día 26 y se podrá visitar hasta el 3 de octubre

El próximo 26 de septiembre arranca la edición número XIII del Abierto València, la convocatoria de promoción y difusión artística que organiza LAVAC (Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana) y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de València, a través de la concejalía de Acción Cultural. Hasta el 3 de octubre, la ciudad acogerá numerosas iniciativas de apuesta y compromiso con la creación contemporánea.

Precisamente, a partir de este miércoles, aquellas personas interesadas en participar en las rutas guiadas del arte que, durante cuatro días y de manera totalmente gratuita, recorrerán las distintas galerías de arte, en una propuesta promovida desde la concejalía de Acción Cultural, podrán formalizar sus solicitudes en línea, que serán atendidas por orden de llegada.

El enlace para realizar las inscripciones es el siguiente: Abierto Valencia 2025 - Turiart, y se accede por riguroso orden de inscripción. Además, en el Museo de la Ciudad se ofrece una exposición de Elena Asins, y en la Galería del Tossal, una muestra de Mery Sales, como actividades paralelas a la convocatoria.

Junto a todo ello, el Ayuntamiento de Valencia patrocina la adquisición, elegida mediante un jurado profesional, de una obra plástica de Artista Destacado, que viene a reforzar las colecciones municipales, al tiempo que supone un apoyo sostenido al tejido artístico local y nacional. En esta edición se ha ampliado la dotación económica destinada a este fin, que aumenta de 3.000 a 5.500 euros, con la voluntad de dar mayor alcance y reconocimiento a estas adquisiciones.

Tal como ha explicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, «desde el Ayuntamiento de València, queremos reafirmar nuestro compromiso con el panorama artístico local, así como potenciar nuestra labor de mecenazgo a través de diferentes iniciativas»

Artistas emergentes y consolidados

Desde 2013 el Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una política de adquisiciones de piezas artísticas tanto de autores emergentes como de nombres ya consolidados, con especial atención al talento regional, pero también con apertura hacia otras geografías, siempre desde una mirada flexible y receptiva a la innovación artística actual. A ello se suma una clara apuesta por la visibilización de creadoras en los últimos años, con la finalidad de fortalecer un relato más plural y equitativo en las colecciones municipales.

El concejal José Luis Moreno ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es «fomentar la creación contemporánea, reconocer en mayor medida la actividad de artistas y galeristas y, en definitiva, consolidar el papel del Ayuntamiento como aliado del sector cultural. Y todo ello –ha añadido- al tiempo que seguimos enriqueciendo nuestras colecciones artísticas municipales con la incorporación, año tras año, de la obra galardonada con el Premio al Artista Destacado».

Los artistas que han sido reconocidos los últimos años del opening valenciano son Xavier Arenós, Amanda Moreno, Mar Reykjavik, Lola Zoido, Laia Abril y Nico Munuera, que reflejan una notable diversidad generacional y de lenguajes artísticos. Con esta línea de adquisiciones, ha subrayado el concejal Moreno, el Ayuntamiento de València demuestra una voluntad nítida de articular una colección pública que sea un fiel reflejo de la diversidad de sensibilidades y poéticas contemporáneas.

