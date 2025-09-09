Un dinosaurio gigante en el país de las maravillas

Bajo el lema «Creemos en la cultura como motor de transformación social», CaixaForum València ha presentado este martes las actividades de la programación de esta ... temporada 2025-2026, vertebrada a través de tres exposiciones: una dedicada a los dinosaurios de la Patagonia, que traerá hasta su sede valenciana una réplica del animal de esta tipología más grande que habitó la Tierra, otra alrededor de 'Los mundos de Alicia', su huella 160 años después de su creación a manos de Lewis Carroll, y una tercera destinada a explorar los estrechos vínculos entre las matemáticas y la música. El director de CaixaForum València, Álvaro Borrás; la jefa de contenidos de las Exposiciones de Arte de la Fundación la Caixa, Carla Tarruella, y el jefe de contenidos de las exposiciones de Ciencia de la Fundación la Caixa, Javier Hidalgo, han coincidido durante la presentación en plantear el contenido de la programación bajo el prisma de la interactividad con el público, en la búsqueda de la participación ciudadana y en una reflexión de fondo: cómo contribuir desde su condición de protagonistas de la escena cultural a construir una sociedad mejor. Más sana y mejor educada.

Se trata, según sus palabras, de apostar por un «programa multidisciplinar e innovador, fruto de la experiencia, el rigor y el trabajo, con exposiciones de producción propia y otras en colaboración con instituciones culturales de primer orden, tanto a escala nacional como internacional». «Este modelo único que representa la red CaixaForum refleja la apuesta decidida de la Fundación la Caixa» por la divulgación del conocimiento, la cultura y la ciencia como motores de cambio social», han señalado. Es el caso de 'Dinosaurios de la Patagonia', que exhibirá los tesoros paleontológicos de esa región americana, en una exposición desarrollada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), que incluye una impresionante figura de más de 30 metros de longitud de un ejemplar de Patagotitan mayorum, uno de los dinosaurios de mayor tamaño descubiertos hasta el momento. De esta especie también podrán contemplarse algunos huesos fosilizados de las extremidades procedentes de los ejemplares descubiertos en 2012 en la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina, una de las regiones del mundo más ricas en fósiles de dinosaurios. La exposición se inaugura el día 16 de octubre y se podrá visitar hasta el 1 de marzo.

Un par de meses después será el turno (a partir del10 de diciembre) de recorrer la muestra 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos', que podrá verse hasta el 23 de agosto de 2026. La exposición propone un recorrido altamente interactivo que nos da a conocer las matemáticas que rigen los patrones musicales mientras descubrimos elementos como la sonoridad de la naturaleza o la música de la materia. Y ya el próximo año, desde el 14 de abril, desembarcará en Valencia 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas', un viaje onírico a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas del legendario personaje de la literatura, planteado a través del tiempo y de lasdistintas disciplinas cuya producción artística ha inspirado. Se trata de la mayor exposición realizada sobre este fenómeno cultural victoriano, producida en colaboración con el museo londinense Victoria and Albert, alrededor de una figura que forma parte del imaginario colectivo actual y que se podrá visitar hasta el 12 de octubre de 2026.