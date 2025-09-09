Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un dinosaurio gigante en el país de las maravillas

CaixaForum presenta su programación para la nueva temporada bajo el propósito de contribuir a la transformación social a través de la cultura con exposiciones sobre tesoros paleontológicos y el personaje de Lewis Carroll

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Bajo el lema «Creemos en la cultura como motor de transformación social», CaixaForum València ha presentado este martes las actividades de la programación de esta ... temporada 2025-2026, vertebrada a través de tres exposiciones: una dedicada a los dinosaurios de la Patagonia, que traerá hasta su sede valenciana una réplica del animal de esta tipología más grande que habitó la Tierra, otra alrededor de 'Los mundos de Alicia', su huella 160 años después de su creación a manos de Lewis Carroll, y una tercera destinada a explorar los estrechos vínculos entre las matemáticas y la música. El director de CaixaForum València, Álvaro Borrás; la jefa de contenidos de las Exposiciones de Arte de la Fundación la Caixa, Carla Tarruella, y el jefe de contenidos de las exposiciones de Ciencia de la Fundación la Caixa, Javier Hidalgo, han coincidido durante la presentación en plantear el contenido de la programación bajo el prisma de la interactividad con el público, en la búsqueda de la participación ciudadana y en una reflexión de fondo: cómo contribuir desde su condición de protagonistas de la escena cultural a construir una sociedad mejor. Más sana y mejor educada.

