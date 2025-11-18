¿Qué es ser normal? Llega a los cines el documental '< 3 U Carme' Carme es una joven que no sabe muy bien qué le pasa, porque en el fondo tampoco le importa mucho. Lucha para salvar diferencias y poder hacer las mismas cosas que la gente de su edad

El jueves 20 de noviembre se estrena el largometraje documental '< 3 U Carme' (Love You Carme) en los cines ABC Park a las 20 horas. La película, dirigida por Mariola Morera y Eva Vizcarra y producida por PTMedia, es un largometraje documental basado en los libros 'A mi, què em passa?' y 'Mira'm als ulls' protagonizados por Carme Morera.

Carme es una joven que no sabe muy bien qué le pasa, porque en el fondo tampoco le importa mucho. Lucha para salvar diferencias y poder hacer las mismas cosas que la gente de su edad.

Una protagonista compleja y sin complejos que aprende a vivir y a superar las dificultades ayudada por una familia cargada de paciencia, amor y buen humor.

El documental ahoda en Carme y su particular mirada sobre todo lo que la rodea. Sin tapujos, descarada, sincera. Carme muestra su día a día y hará reflexionar sobre las cosas que realmente le importan. Acercará a otras formas de comunicación y hará replantear la eterna pregunta: «¿Qué es ser normal?».

En '< 3 U Carme' ha participado el Institut Valencià de Cultura y À Punt Mèdia, así como la Diputació de València, la Fundación Gesmed, Fundació Baleària y Carmencita.