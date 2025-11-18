Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
Logo Patrocinio

¿Qué es ser normal? Llega a los cines el documental '< 3 U Carme'

Carme es una joven que no sabe muy bien qué le pasa, porque en el fondo tampoco le importa mucho. Lucha para salvar diferencias y poder hacer las mismas cosas que la gente de su edad

EXTRA

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:36

El jueves 20 de noviembre se estrena el largometraje documental '< 3 U Carme' (Love You Carme) en los cines ABC Park a las 20 horas. La película, dirigida por Mariola Morera y Eva Vizcarra y producida por PTMedia, es un largometraje documental basado en los libros 'A mi, què em passa?' y 'Mira'm als ulls' protagonizados por Carme Morera.

Carme es una joven que no sabe muy bien qué le pasa, porque en el fondo tampoco le importa mucho. Lucha para salvar diferencias y poder hacer las mismas cosas que la gente de su edad.

Una protagonista compleja y sin complejos que aprende a vivir y a superar las dificultades ayudada por una familia cargada de paciencia, amor y buen humor.

El documental ahoda en Carme y su particular mirada sobre todo lo que la rodea. Sin tapujos, descarada, sincera. Carme muestra su día a día y hará reflexionar sobre las cosas que realmente le importan. Acercará a otras formas de comunicación y hará replantear la eterna pregunta: «¿Qué es ser normal?».

En '< 3 U Carme' ha participado el Institut Valencià de Cultura y À Punt Mèdia, así como la Diputació de València, la Fundación Gesmed, Fundació Baleària y Carmencita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  8. 8 El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
  9. 9

    La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Qué es ser normal? Llega a los cines el documental '< 3 U Carme'