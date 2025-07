Los vecinos del Roig Arena, satisfechos por la insonorización del recinto

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 30 de julio 2025, 16:35 Comenta Compartir

Podría ser una tarde cualquiera en el barrio de Na Rovella, en Valencia. Sin embargo, para comprobar su capacidad de minimizar el sonido, el Roig Arena tenía preparado un concierto de la banda Seguridad Social con entrada para 10.000 personas. Era 29 de julio y algunos vecinos, si no llega a ser por la saturación del tráfico y el aparcamiento en el barrio, «ni nos habríamos enterado». La insonorización del nuevo pabellón de la ciudad fue todo un éxito. Aún así, los vecinos del nuevo coloso explicaron que sí se debe poner mayor empeño en mejorar el tránsito en la zona.

«Es una pasada, la verdad es que no nos podemos quejar, no se escuchaba absolutamente nada», explicaba Beti, vecina de la zona. «Se nota que se han preocupado mucho de que el campo no genere mucha molestia a los vecinos del alrededor, porque de verdad han conseguido minimizar el sonido muy bien. Si no sales a la calle y ves las aglomeraciones, ni te enteras que ayer (el martes) había evento», añadía. Y es que tanto la mujer como sus vecinos de escalera aseguraban que no habrá molestia ninguna si de temas de sonido se trata.

«Estamos acostumbrados a los partidos de baloncesto porque la Fonteta la tenemos justo al lado, pero sabemos que la afluencia de gente ahora será mayor con la cantidad de conciertos y otros eventos que albergará el lugar. En ese sentido, es de valorar que hayan sido tan cuidadosos con los temas de sonido. Ni una pega al respecto», explicaba otra vecina. Florencia, otra vecina de la zona, también valoraba la «eficacia del pabellón para la entrada del público». «Mi hijo y yo fuimos al evento 'secreto'. Como desde el balcón vemos las colas para entrar, le dije al pequeño de esperar un poco para bajar y acceder. En menos de cinco minutos las colas kilométricas habían desaparecido y entramos enseguida», destacaba.

Sin embargo, con estos grandes eventos la única preocupación no es sólo el bullicio del espectáculo. Y es que el llamamiento a una gran cantidad de público también genera escenas de saturación del tráfico y, sobre todo, de aparcamiento. «Lo cierto es que durante la previa al evento el tráfico fue bastante 'loco'. Como ya ocurría con la Fuente de San Luis, las calles aledañas estaban congestionadas de público en busca de un sitio para aparcar», explicaba Beti.

De hecho, para la vecina el gran problema del nuevo pabellón de eventos es la falta de aparcamiento para tanta demanda en los días grandes. «Ya ocurría antes y parece que no han pensado en solucionarlo con el campo nuevo. Los asistentes a estos eventos creen que cuando vienen aquí pueden aparcar donde quieran y se suben a las aceras», compartía y añadía, «en muchas ocasiones uno pasea por la acera y tiene que andarse con ojo al salir del portal o al girar una esquina porque los coches invaden las zonas peatonales y te pueden pisar un pie en un descuido».

En este sentido, los vecinos celebraban la construcción del aparcamiento a varias alturas, precisamente creado para minimizar la saturación en días de partido o de concierto. Pese a esa obra, creen que no es suficiente. «Lo cierto es que el parking no tiene capacidad para soportar la llegada de tanta gente. Además, los precios no son muy populares, y el que haya ido a la Fonteta toda la vida y se ha acostumbrado a aparcar donde vea lo va a seguir haciendo», concluían los vecinos.