El Roig Arena enseña al mundo su espectacular iluminación

Pablo Lara Valencia Sábado, 26 de julio 2025, 11:06 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

El Roig Arena se prepara para su estreno. Tras la instalación de 1.700 m² de pantallas LED —incluido un videomarcador 360º en forma de cubo que evoca las noches de la NBA—, el nuevo recinto multiusos de Valencia, impulsado por Juan Roig, ha iniciado las pruebas de su innovador sistema de iluminación exterior. Este sistema cubrirá su emblemática fachada, compuesta por 8.600 lamas de cerámica, cada una equipada con tecnología LED capaz de proyectar contenidos visuales en alta resolución.

El sistema de luces del Roig Arena, controlado mediante un procesador 4K, no solo permite coordinar la iluminación de toda la fachada, sino que también es capaz de integrarse con la gran pantalla de 300 metros cuadrados conocida como 'El Ojo'. Gracias a esta tecnología de última generación, el recinto podrá ofrecer espectáculos visuales envolventes en los instantes previos al inicio de cada evento. Se trata de una experiencia multisensorial que no pasará desapercibida, tanto para quienes asistan al interior del recinto como para quienes se reúnan en su exterior. La ilusión generada por la inminente apertura del nuevo pabellón no ha tardado en reflejarse en cifras récord. Ayer, el Valencia Basket anunció que contará con 14.500 abonados para la nueva temporada, estableciendo un récord histórico de afiliación a nivel nacional, tanto en la sección masculina (10.800) como en la femenina (3.700). La iluminación, uno de los elementos más llamativos del recinto y símbolo de la expectación que ha despertado, ha sido desarrollada por la empresa canadiense SACO Technologies, responsable de proyectos icónicos a nivel internacional como la Sphere de Las Vegas o el Burj Khalifa de Dubái.

Ver 19 fotos LP

Una apertura a lo grande

Con una inversión de más de 280 millones de euros, financiada íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, el Roig Arena abrirá sus puertas el próximo 6 de septiembre de 2025. Los fanáticos de Nino Bravo serán los primeros privilegiados en disfrutar de uno de los recintos deportivos y culturales más modernos, tecnológicos y avanzados del panorama local, nacional e internacional. El espacio contará con una capacidad máxima de hasta 20.000 espectadores en modo concierto y acogerá eventos deportivos, culturales y corporativos de gran formato.