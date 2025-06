Los promotores de festivales afirman que Valencia carece de recinto para grandes eventos

Los vecinos en los alrededores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia demandan que se busque una nueva ubicación ... para los grandes eventos que se celebran en el enclave diseñado por Santiago Calatrava. El ruido del ambiente que generan los espectáculos parece afectar el descanso de los residentes más cercanos. En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia debería plantearse la búsqueda de una nueva ubicación para conciertos y festivales, algo que al parecer lleva resonando «años» a petición de la asociación de promotores festivales de la Comunitat Promfest. ¿El problema? Que esa nueva ubicación no existe, al menos todavía.

Desde Promfest aseguran que se ha recomendado al Ayuntamiento de Valencia «desde hace años» que se plantee la creación de un recinto multiespacio capaz de albergar conciertos, festivales y grandes eventos de esta índole. Sin embargo, desde la asociación de promotoras creen que, en estos momentos, Valencia no dispone de dicho espacio. «Nosotros entendemos que la plaza de Toros, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o La Marina de Valencia no son recintos que deban albergar este tipo de eventos de manera permanente», indican desde la asociación, quienes añaden que ahora mismo no hay alternativas.

Desde la entidad indican que un espacio, para albergar este tipo de eventos, debe contar con una serie de características que ahora mismo la ciudad carece. Entre otras, desde Promfest enumeran que dicho terreno se deben cumplir todos los requisitos de seguridad, así como la normativa de entradas y salidas o que se tenga acceso mediante transporte público. Además, por supuesto, de que permita el descanso de los vecinos que residan en las inmediaciones.

En este sentido, tanto plaza de Toros como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, o incluso el parque de Viveros no cumplen el aspecto de respetar el descanso vecinal. Por su parte, la Marina norte de Valencia es un espacio limitado para albergar grandes espectáculos, mientras la sur es un espacio de gestión privada, por lo que los cánones presupuestarios que demandan para la realización de espectáculos son demasiado elevados, según explican desde Promfest. Por todo ello, el Ayuntamiento de Valencia, si quiere mantener la oferta musical de la que goza la ciudad en la actualidad, debe plantear un nuevo espacio que sea idóneo para acoger festivales y conciertos.

Desde Promfest aseguran que la relación entre el Ayuntamiento y las promotoras es muy buena y siempre dialogante, y que no es diferente en este asunto. La asociación afirma que el Consistorio «lleva trabajando en ello» desde que plantearon la posibilidad de crear este nuevo espacio, y que la sintonía es «buena».

De hecho, la solución propuesta por parte de los promotores de festivales de crear un espacio único que albergue este tipo de eventos parece la solución más coherente si cumple con todas las condiciones. Ahora falta averiguar dónde podría estar ubicado dicho espacio, de manera que Valencia pueda seguir disfrutando de esta gran oferta cultural sin tener que alterar el descanso de sus vecinos.