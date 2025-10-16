Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raphael.
Raphael. José Ramón Hernando / Europa Press

Última hora sobre el estado de salud de Raphael

El cantante retoma su gira nacional con un concierto en Almería

EP

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:24

Comenta

El cantante Raphael ha confirmado que actuará este sábado a partir de las 22,00 horas en la Plaza de Toros de Almería dentro de su gira 'Raphaelísimo' tras haber cancelado algunas de las citas musicales con sus fans, la última de ellas por «motivos médicos» el pasado 11 de octubre en el auditorio Kursaal de San Sebastián.

«Queridos, este sábado 18 de octubre, nos vemos en la Plaza de Toros de Almería. ¡BIEN! ¡Os espero allí a todos y todas! ¡Será una GRAN NOCHE!», ha comunicado el veterano artista linarense en un mensaje a través de sus redes sociales recogido por Europa Press.

Así, el cantante retoma su gira nacional tras la última cancelación en San Sebastián, la cual se une a las de semanas anteriores en Zamora y Murcia debido a su estado de salud, principalmente debido a algunas afecciones dentro de un proceso gripal, según él mismo explicó a través de sus perfiles.

El tour nacional de Raphael contempla, por el momento, otras 11 citas hasta final de año a las que se unen dos más en mayo de 2026 tras reprogramar algunos de sus encuentros. La gira visitará próximamente Palma de Mallorca, Valencia, Jaén, Zaragoza, Bilbao, Madrid, Granada y Barcelona.

