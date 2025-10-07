Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raphael se recupera de una bronquitis

Manuel Martos confirma la buena evolución de su padre después de suspender varios conciertos

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 12:32

El pasado 2 de octubre, Raphael hacía saltar todas las alarmas al aplazar su concierto de Murcia, previsto para el día 4, «por prescripción médica». En el comunicado, en el que también informaba que los murcianos podrán disfrutar de su arte el 23 de mayo del próximo año, especificaba que se trata de una bronquitis de la que, según su hijo Manuel Martos se está recuperando sin problema.

«Está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100%. Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará», ha comentado ante los micrófonos de Europa Press. «Lo importante es que está perfecto», ha zanjado sobre la evolución de su padre.

De momento, se desconoce si Raphael podrá hacer frente a sus compromisos más inmediatos que pasan por San Sebastián, Almería y Palma de Mallorca entre el 11 y el 25 de octubre. Lo que sí que ha dejado claro su hijo es que no podrá reincorporarse hasta que no esté plenamente reestablecido.

