Simple Minds aterriza en Valencia con un recuerdo a su primer concierto: «volvemos con más emoción que hace 40 años»

Con más de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas y como una de las bandas de pop-rock más influyentes del panorama europeo, Simple Minds aterrizará este domingo en Valencia, para dar un concierto en el escenario de Viveros. Originarios de Glasgow, se formaron a partir del grupo punk Johnny & The Self Abusers a finales de los 70 y alcanzaron el éxito global con 'Don't You (Forget About Me)'.

Tras varias décadas de éxitos y retos creativos, Simple Minds han regresado a los escenarios con fuerza y en los últimos años han sido nominados a prestigiosos galardones como los Brit Awards, American Music Awards y los MTV Video Music Awards, ganando el Q Inspiration Award (2014) y un Ivor Novello (2016) por su legado. Hoy, con Jim Kerr y Charlie Burchill al frente, la banda mantiene vivo su espíritu en escenarios internacionales. Su último éxito, el single 'Your Name in Lights', forma parte de su gira de 2025, donde repasan grandes clásicos junto a nuevas creaciones, con la que este domingo harán parada en Valencia. Un concierto que fusionará nostalgia ochentera y la energía de una banda que sigue en plena forma.

Pero, antes, la banda ha querido tener palabras de recuerdo para una ciudad que ya conocen bien. El primer viaje a España de Simple Minds fue en diciembre de 1981. Esa vez tocaron en un pequeño club de Madrid que apenas llenaron. La reacción del público esa noche, han contado en sus redes, fue tan fría como la nieve de las aceras de Londres, de donde acababan de llegar. «Claramente España no estaba lista todavía para Simple Minds», han ironizado. Cinco años, después en 1986, ya con una gran popularidad, tocaron en Valencia y lo hicieron en el estadio del Levante (aunque en su publicación lo han confundido con Mestalla).

«Esta noche, casi cuatro décadas después, Simple Minds regresa con más emoción una vez más a Valencia, una ciudad que sigue mostrando mucho amor por nuestra música y nuestros conciertos», han dicho desde la banda.

