La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en la localidad que ha sido residencia de Messi y otros famosos futbolistas
El espectáculo de drones y fuegos artificiales de ayer en el Medusa.

El espectáculo de drones y fuegos artificiales de ayer en el Medusa. PEDRO CASTELO/MEDUSA

Un show de fuegos artificiales y 250 drones ilumina el cielo del Medusa

Un sistema informático controlado desde tierra guía las mininaves a 120 metros de altura en el curso de una ceremonia audiovisual de diez minutos que une música, voz y pirotecnia ante la expectación de 50.000 personas

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:21

El cielo de Cullera se iluminó al ritmo de la música electrónica. La ceremonia de apertura del Medusa representó un show a la altura de los artistas que desfilarán durante todo el fin de semana con motivo del festival. Anoche, cerca de 50.000 personas vibraron con el pistoletazo de salida, un impactante espectáculo de fuegos artificiales combinados con drones de luz que se movían a 120 metros de altura sobre el escenario principal.

El Medusa, el festival de música electrónica más multitudinario de España, arrancó por todo lo alto. Un total de 250 drones sincronizados desde tierra mediante un sistema informático y señales inalámbricas dibujaron figuras espectaculares en el cielo con luces LED multicolor. Una experiencia audiovisual y lumínica que combina voz, música y fuegos artificiales y que este sábado se repetirá a la medianoche.

Dada la magnitud del espectáculo y la proximidad al escenario principal —que durante el festival se convierte en un espacio aéreo segregado—, ha sido necesario solicitar una autorización especial a la Unidad Pegaso de la Guardia Civil para poder sobrevolar drones. La operación se lleva a cabo en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad del dispositivo oficial del festival.

Unas dos o tres horas antes del inicio, los 250 drones se posicionan en formación sobre una explanada ubicada detrás del escenario. Desde una estación base, los técnicos programan de forma individual la trayectoria y el patrón de luces de cada unidad. Por seguridad, las aeronaves nunca sobrevuelan al público. Se trata de un espectáculo inédito en el panorama de festivales en España. Medusa ya acogió un drone light show en 2023 y 2024.

Este año, la ceremonia de apertura gira en torno al universo Arcade Land, un tributo visual al mundo de los videojuegos antiguos y a la época dorada de las maquinitas recreativas.

Por el escenario principal pasaron anoche figuras de la música electrónica como los disc jockeys Don Diablo, DJ Nano, Laidback Luke, Timmy Trumpet, Hardwell y Quintino. Hoy será el turno del Padre Guilherme —el singular cura católico portugués que pincha Techno—, Fedde Le Grand y Armin van Buuren, sin duda el artista más esperado tras 10 años sin actuar en Valencia.

