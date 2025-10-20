Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EFE

Rosalía la lía con la presentación de su nuevo disco 'Lux' en Madrid

AT

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:46

Comenta

La cantante Rosalía ha anunciado este lunes que su cuarto álbum de estudio se llamará 'Lux' y se publicará el 7 de noviembre, tres años después de la publicación de su anterior disco 'Motomami', en 2022.

La cantante lo ha comunicado primero a través en un vídeo en directo en sus redes sociales, después que aparecieran en redes varias imágenes de un anuncio en Times Square de Nueva York para compartir la salida de su nuevo proyecto.

La locura se ha desplazado después a Madrid, con la aparición sorpresa de la cantante, primero en coche y luego corriendo por las calles de la capital en dirección a Calalo, donde esperaban ya miles de fans.

'Lux' está disponible ya en preventa en la página web de la cantante catalana con un precio de 15,90 euros el CD y 41,90 euros la edición vinilo.

