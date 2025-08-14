Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Logo Patrocinio
Concierto que acogió a 2.000 personas en el Roig Arena este miércoles. LP

El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas

Los asistentes al evento en el espacio independiente a la pista central pudieron testar la oferta de El Mercat

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:38

El Roig Arena sigue contando los días para su apertura de puertas definitiva con 365 de actividad, convirtiéndose en un centro de ocio perenne ... para la ciudad, además de la nueva casa del Valencia Basket. El recinto multiusos impulsado por Juan Roig realizó este miércoles una nueva prueba operativa, en este caso de su Auditorio, el espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central, donde asistieron 2.000 personas, el máximo aforo de la sala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  6. 6 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  7. 7 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  8. 8 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  9. 9 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas

El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas