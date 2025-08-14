El Roig Arena prueba su auditorio con un concierto de Neon Collective para 2.000 personas

El Roig Arena sigue contando los días para su apertura de puertas definitiva con 365 de actividad, convirtiéndose en un centro de ocio perenne ... para la ciudad, además de la nueva casa del Valencia Basket. El recinto multiusos impulsado por Juan Roig realizó este miércoles una nueva prueba operativa, en este caso de su Auditorio, el espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central, donde asistieron 2.000 personas, el máximo aforo de la sala.

Al inicio de la prueba, el público accedió a la terraza de El Mercat de Roig Arena, donde pudieron consumir comida y bebida en la zona de restauración. También tenían la opción de dirigirse a la grada de la pista central, donde se encendieron sus grandes pantallas (el videowall de 76 metros de largo, el videomarcador y el ribbon). Finalmente, los asistentes se desplazaron al Auditorio, donde tuvo lugar un concierto a cargo de la banda Neon Collective.

A finales de julio, la banda Seguridad Social ofreció un concierto para 10.000 personas en la pista central, donde la joven cantante de Benetússer Sandra Valero actuó como telonera. «Impresionante», era el calificativo generalizado entre los asistentes, que también pudieron probar la oferta de restauración. En este mes de agosto también se ha difundido cómo ha quedado la pista para los partidos de baloncesto, de cara a una inminente temporada en la que el Valencia Basket, tanto el equipo masculino como el femenino, estará en Euroliga.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.