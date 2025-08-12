El Roig Arena ya luce su nombre en la fachada La instalación ya está terminada y será la nueva casa del Valencia Basket a partir de esta temporada. La decisión de la promotora es explotar le nombre propio para atraer eventos y no vender el 'naming'

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

Las obras del Roig Arena ya están finalizadas y sólo hace falta que lleguen los eventos, de baloncesto y culturales, para disfrutar de uno de ... los nuevos símbolos de la ciudad de Valencia. El nombre del recinto ya luce en la fachada. Algo que confirma, aunque esa era la intención desde el principio, que la instalación no ha vendido el 'naming' a ninguna compañía con lo que la marca que se va explotar a la hora de atraer a todo tipo de eventos es su propio nombre. Tras la prueba operativa que se realizó con un concierto de Seguridad Social, ya se puede pasear por el exterior del recinto con lo que la foto de su icónica fachada confeccionada con piezas de cerámica ya está siendo una de las más realizadas por los vecinos y turistas.

Con los últimos retoques, el Roig Arena va a avanzando hacia su puesta de largo. También en el modo baloncesto. La primera canasta ya tiene dueño. Es cierto que no fue en partido oficial pero Víctor Luengo siempre tendrá el honor de haber sido el primer en anotar en sus aros. La leyenda taronja, en un vídeo remitido por el Valencia Basket, probó el nuevo parquet y lo primero que destacó es el bote del balón, con la inmensa caja de resonancia de un recinto diseñado también para grandes conciertos. «Imagínate esto con 15.000 aficionados. Va cogiendo color, taronja, me han pedido que venga a probar la pista. Vamos a ver cómo es el bote pero ésto es impresionante», declaró. El primer partido oficial de baloncesto del Roig Arena está programado para el viernes 3 de octubre, entre el Valencia Basket y la Virtus Bologna en la segunda jornada de la Euroliga. El parquet que probó Luengo es de nueva generación, mientras que el último que instaló la entidad taronja en la Fonteta será trasladado a la pista auxiliar de entrenamiento del Roig Arena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión