La fachada del Roig Arena, con el logo de su nombre. lp

El Roig Arena ya luce su nombre en la fachada

La instalación ya está terminada y será la nueva casa del Valencia Basket a partir de esta temporada. La decisión de la promotora es explotar le nombre propio para atraer eventos y no vender el 'naming'

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:56

Las obras del Roig Arena ya están finalizadas y sólo hace falta que lleguen los eventos, de baloncesto y culturales, para disfrutar de uno de ... los nuevos símbolos de la ciudad de Valencia. El nombre del recinto ya luce en la fachada. Algo que confirma, aunque esa era la intención desde el principio, que la instalación no ha vendido el 'naming' a ninguna compañía con lo que la marca que se va explotar a la hora de atraer a todo tipo de eventos es su propio nombre. Tras la prueba operativa que se realizó con un concierto de Seguridad Social, ya se puede pasear por el exterior del recinto con lo que la foto de su icónica fachada confeccionada con piezas de cerámica ya está siendo una de las más realizadas por los vecinos y turistas.

