Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:54

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

Rosa Díez

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico