El día que Rami Malek cantó junto a Queen en el concierto Global Citizen de Nueva York

Fue el día en el Rami Malek, el actor que ganó el Óscar por su papel de Freddie Mercury en el biopic «Bohemian Rhapsody», cumplió su gran sueño y el de millones de personas en todo el mundo: cantar con Queen. Fue en un concierto solidario, el Global Citizen, que se celebró ante 60.000 personas en Central Park (Nueva York), donde la banda de rock Queen evocó este sábado el espíritu Live Aid (1985), en una mezcla de música y activismo para reclamar el fin de la pobreza extrema, en cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.

Queen, con Adam Lambert como vocalista, puso el broche final a seis horas de entretenimiento comprometido junto a cabezas de cartel como Alicia Keys, OneRepublic, H.E.R. y Carole King, cuyas actuaciones se intercalaron entre mensajes reivindicativos dirigidos tanto a la sociedad civil como a los gobiernos de todo el mundo.

El Global Citizen Festival, que se celebra desde 2012 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, solo da entrada a quienes superan una serie de retos en su plataforma «online», como tuitear o enviar correos a líderes políticos para que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible.

Ese entregado público enloqueció cuando el actor Rami Malek presentó en el escenario a la considerada «una de las mejores bandas de todos los tiempos», que tocó éxitos como «Don't stop me now», «Radio Ga Ga» y «Another One Bites The Dust».

Aunque Lambert sustituía a Mercury, el fallecido cantante hizo acto de presencia desde la pantalla, en un dueto con el guitarrista Brian May y como protagonista de un divertido momento, apareciendo por sorpresa cuando el público se iba y exclamando «fuck you» (que os jodan) antes de dar paso a «We Will Rock You».