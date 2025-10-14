Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Siyels ofrece uno de sus conciertos de piano en la Plaza de la Reina.

Siyels ofrece uno de sus conciertos de piano en la Plaza de la Reina. IRENE MARSILLA

El pianista itinerante que toca al cielo de Valencia

Siyels es un joven músico francés que empuja a diario el instrumento un cuarto de hora para dar conciertos gratis en la Plaza de la Reina

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:27

Comenta

Siyels en realidad no se llama así, pero le vamos a llamar de este modo para contar su historia. ¿Por qué? Porque lo ha pedido ... y porque se lo ha ganado acariciando las teclas de su piano, en plena Plaza de la Reina y mientras asomaba la luna llena en el cielo de Valencia. Siyels significa 'cielos' en haitiano criollo, y 'S.I.Y.E.L.S' es el nombre artístico que ha elegido este músico, recolocando las letras de su verdadero nombre. 'Eso es porque llevas a la gente al cielo con tus melodías, ¿no?'. «Sí, sí».

