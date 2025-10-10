Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Panorama. Juan Carlos Román

La Orquesta Panorama suspende la actuación de este sábado en Tavernes de la Valldigna

La previsión de lluvia obliga a cancelar también el concierto de este viernes en Torre Pacheco

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:26

Comenta

La Orquesta Panorama se ha visto obligada a cancelar las actuaciones que tenía previstas para este viernes 10 y sábado 11 de octubre. La banda gallega ha tenido que aplazar cuatro conciertos en los últimos días: Cullera, Sagunto, Torre Pacheco y Tavernes de la Valldigna.

Panorama debía actuar este mismo viernes en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) y el sábado en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Ambos conciertos han sido aplazados y quedan ahora pendientes de que se asigne una nueva fecha.

La Comunitat Valencia y la Región de Murcia se encuentran en alerta por fuertes lluvias y tormentas a causa del paso de la dana Alice.

Tras unos días de descanso, las próximas actuaciones de la Orquesta Panorama serán el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 en Mogadouro (Portugal) y el 24 en Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Desplaza además varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

