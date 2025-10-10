La Orquesta Panorama suspende la actuación de este sábado en Tavernes de la Valldigna La previsión de lluvia obliga a cancelar también el concierto de este viernes en Torre Pacheco

Andoni Torres Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 15:26 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

La Orquesta Panorama se ha visto obligada a cancelar las actuaciones que tenía previstas para este viernes 10 y sábado 11 de octubre. La banda gallega ha tenido que aplazar cuatro conciertos en los últimos días: Cullera, Sagunto, Torre Pacheco y Tavernes de la Valldigna.

Panorama debía actuar este mismo viernes en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) y el sábado en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Ambos conciertos han sido aplazados y quedan ahora pendientes de que se asigne una nueva fecha.

La Comunitat Valencia y la Región de Murcia se encuentran en alerta por fuertes lluvias y tormentas a causa del paso de la dana Alice.

Tras unos días de descanso, las próximas actuaciones de la Orquesta Panorama serán el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 en Mogadouro (Portugal) y el 24 en Hellín (Albacete).

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Desplaza además varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.