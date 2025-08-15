Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Orquesta Panorama durante una actuación. Imagen de archivo. IP

La Orquesta Panorama actúa el viernes en un pueblo de apenas 13.000 habitantes

El grupo gallego actúa durante el festivo del puente de agosto en una localidad del norte de España

D. Merino

Viernes, 15 de agosto 2025, 01:00

Cuenta atrás para que la Orquesta Panorama se despida definitivamente de Galicia y comience su gira por el resto de la geografía nacional, con paradas en Castilla y León, Asturias, Cantabria o la Comunitat Valencinana, e internacional, con visita a Portugal. Afortunadamente para los gallegos todavía les queda este fin de semana para disfrutar de la considerada por muchos mejor orquesta de España.

Para abrir boca, este viernes 15 de agosto llegará la actuación estelar de la Panorama en las fiestas populares de San Roque de Betanzos, municipio de 12.261 habitantes (INE 2024), en lo que supone la última oportunidad del mes para ver al grupo liderado por Lito Garrido en la provincia coruñesa. La tan esperada actuación dará comienzo a partir de las 23.00 horas.

De esta forma la banda continúa inmersa en su Epic Tour 2025, una gira con la que promete emociones fuertes a sus asistentes con un espectáculo de más de tres horas de duración y más de una veintena de artistas encima del escenario ofreciendo las mejores canciones del verano y otros clásicos de la música.

Y durante el fin de semana, la Panorama actúa el 16 en Vegadeo (Asturias), el 17 en Portonovo (Pontevedra) y el 18 en Guijuelo (Salamanca) antes de la única jornada de descanso de todo el mes de agosto. Además, en la última semana de agosto el grupo gallego visita la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

Cabe recordar que la Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Te puede interesar

