Lito Garrido durante una actuación de la Orquesta Panorama. IP

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 25.600 habitantes por las fiestas de San Emeterio y San Celedonio

El grupo gallego visita este municipio con motivo de sus fiestas patronales

D. Merino

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:04

La Orquesta Panorama continúa inmersa en su Epic Tour 2025 y, tras actuar en un municipio popular por sus encierros como es San Sebastián de los Reyes, le llega el turno a la localidad riojana de Calahorra de 25 661 habitantes, según el INE 022.

Tras el éxito que tuvo el año pasado en Calahorra, la Panorama volverá a hacer una parada en la ciudad para ofrecer un nuevo y sorprendente espectáculo de música, bailes y luces, en la que se presupone es la actuación principal de las fiestas patronales de verano en honor a San Emeterio y San Celedonio.

El aparcamiento del Silo volverá a acoger los cinco tráileres, uno más que el año pasado, y el bus de la considerada por muchos mejor orquesta de España que servirá de escenario en el que 23 artistas cantarán, tocarán y bailarán durante más de tres horas ininterrumpidas todo tipo de temas musicales de actualidad y clásicos de ayer y hoy.

El grupo gallego que lidera Lito Garrido encara la recta final de actuaciones del mes de agosto, uno de los más potentes del año, con la mira puesta en las provincias de La Rioja, Ciudad Real y Toledo como colofón final. Así, tras su actuación en Calahorra, la Panorama visita el 30 Daimiel (Ciudad Real) y el 31 Illescas (Toledo).

Cabe recordar que la Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. El grupo ofrece un show musical y audiovisual con más de 400 metros cuadrados de pantallas de led, 120.000w de sonido y más de 350 cabezas móviles. El escenario cobra vida con pantallas LED gigantes, iluminación robótica y un sonido impecable que hacen que cada actuación sea única.

Actuaciones de la Orquesta Panorama en agosto de 2025

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

