La Orquesta Panorama actúa el sábado en un pueblo de 10.000 vecinos famoso por el 'oro rojo' antes de la 'minigira' valenciana El grupo gallego visita este pequeño municipio con motivo de sus fiestas patronales

D. Merino Sábado, 23 de agosto 2025, 00:27

La Orquesta Panorama continúa inmersa en su gira Epic Tour 2025 y este sábado 23 de agosto actuará en el municipio de 10.102 vecinos (INE 2024) de Madridejos con motivo de sus fiestas patronales, en la que será la primera de las dos actuaciones previstas este mes en la provincia de Toledo.

La localidad toledana, muy popular por el azafrán, es un punto central en la cultura y gastronomía de este producto conocido como el 'oro rojo' de La Mancha. Los visitantes pueden visitar el museo de esta especia, participar en rutas agroalimentarias y conocer las Jornadas del Azafrán, celebradas allí.

Respecto a la Panorama, la formación gallega liderada por el incansable Lito Garrido afronta la recta final de actuaciones del mes de agosto tras disfrutar de una más que merecida jornada de descanso esta semana. De esta forma, la considerada por muchos como mejor orquesta de España tratará de hacer disfrutar a los asistentes de su espectáculo de más de tres horas de duración con todo tipo de luces y sonido y más de una veintena de artistas encima del escenario.

Posteriormente, la Orquesta Panorama visita Villa del Campo (Cáceres) el 24 de agosto, antes de la 'minigira' valenciana prevista para la última semana del mes, cuando el grupo gallego actúa en la Comunitat Valenciana por partida doble, concretamente en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

Cabe recordar que la Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Actuaciones de la Orquesta Panorama en agosto de 2025

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)