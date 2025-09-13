Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Orquesta Panorama actúa este sábado en una localidad de sólo 234 habitantes

El grupo gallego ofrece una actuación en su tierra este fin de semana

A. Pedroche

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:23

Llega el segundo fin de semana de septiembre y muchas localidades españoles se encuentran celebrando sus fiestas patronales. La Orquesta Panorama es un gran reclamo para los ayuntamientos en estos días tan señalados. La banda gallega, creada por Manuel Garrido 'Lito', lleva casi 40 años girando por todo el país. Es uno de los grupos más clásicos en el gremio. Para muchos «la mejor orquesta del mundo». Hay motivos para argumentar esa afirmación.

Panorama tiene un gran directo. Tres horas de show en el que hace vibrar al público cantando grandes éxitos de ahora y de antes. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. En total, más de 20 profesionales que se encargan de que todo salga perfecto.

Este mes de septiembre continúan con su 'Epic Tour 2025'. Van a realizar 25 actuaciones en un total de 30 días. De cara a este sábado, 13 de septiembre, ofrecerán un evento en una localidad gallega que sólo cuenta con 234 habitantes. Se trata de Restande (A Coruña). En realidad se trata de una parroquia que pertenece al municipio de Trazo.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

