La Orquesta Panorama actúa este jueves en una localidad de 214.000 habitantes Este municipio es conocido por ser el lugar de nacimiento de un conocido futbolista español

A. Pedroche Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:28 Comenta Compartir

Con las fiestas patronales, varios ayuntamientos tratan de ofrecer a los vecinos eventos musicales de muy alto nivel. Más allá de los artistas, las orquestas son todo un clásico. Hay una que destaca por encima del resto. Se trata de la Orquesta Panorama. La banda gallega lleva más de 40 años actuando por toda España bajo el mano de Manuel Garrido 'Lito'. Está muy solicitada. Tanto es así que tiene su calendario programado a un año vista.

Realizan un show de tres horas en el que interpretan grandes éxitos actuales y también algunos clásicos que no pasan de moda. Panorama desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Más de 20 profesionales que trabajan muy duro para regalar al público una experiencia inolvidable.

El miércoles actuaron en una localidad cántabra de apenas 1.500 habitantes. Este jueves cantarán en un escenario muy más grande. Tienen un evento es Móstoles. La ciudad madrileña cuenta con 214.000 habitantes y es la ciudad natal de Iker Casillas; exportero del Real Madrid y de la Selección Española.

El show se celebrará en el escenario Liana Carpas y dará comienzo a las 00.00 horas. La entrada es gratuita. Es una gran oportunidad para que los mostoleños y los curiosos de las localidad de alrededor disfruten de la denominada como «mejor orquesta del mundo».

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

