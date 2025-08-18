La Orquesta Panorama actúa este miércoles en un municipio de 400 habitantes El grupo gallego descansa el martes, pero regresa un día después y ya no parará en lo que queda de agosto

La Orquesta panorama es uno de los grupos que genera mayor interés. La banda gallega tiene miles de seguidores y cada actuación que realizan se convierte automáticamente en un evento para el municipio que visita. De hecho, está considerada como «la mejor orquesta de España». En este mes de agosto se encuentra inmersa en su EPIC Tour. Realizarán 30 actuaciones en 31 días. Ya llevan 18. Este martes será el único día de todo el mes en el que sus componentes se tomarán un respiro.

Regresarán a los escenarios este miércoles 20 de agosto. Además lo harán con el único concierto internacional de toda su gira. No se van muy lejos. Actuarán en Portugal. En un pueblo pegado a la frontera con España. Se trata de Malhadas. Este municipio portugués perteneciente al concejo de Miranda de Duero –distrito de Bragança- ha sido históricamente, y continúa siendo, uno de los asentamientos más importantes de la comarca. Cuenta sólo con 399 habitantes. Por lo tanto, es una oportunidad única para todas las personas de la zona de ver a esta maravillosa orquesta.

Tras esta actuación, Panorama volverá a España. El 21 de agosto actuará en Madrigalejos (Cáceres), el 22 en San Clemente (Cuenca), el 23 en Madrildjos (Toledo) y cerrará la semana con un concierto en Villa de Campo (Cáceres).

La semana siguiente actuará en Valencia. Concretamente en Paterna. Lo hará el lunes 25 de agosto en el marco de las fiestas de la localidad en honor al Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. Unos días después también actuará allí Carlos Baute.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones del mes de agosto

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)