La Orquesta Panorama actúa este martes en una localidad de 20.000 habitantes conocida como «la capital del cocido» El grupo gallego afronta uno de sus últimos eventos de este mes de septiembre

A. Pedroche Martes, 23 de septiembre 2025, 01:01

La Orquesta Panorama es considerada por muchos como la mejor del país. El grupo gallego lleva sobre los escenarios más de 35 años. Fue a finales de los 80 cuando se creó y en los 90 se consagró gracias a la visión de su líder, 'Lito' Garrido. Cambiaron el concepto de la verbena. Al principio sólo cantaban cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas. Estaba dirigido a un público mayor y tradicional. Sin embargo, cambiaron su registro y se acercaron más a lo actual. Comenzaron a interpretar temas de pop, rock, heavy metal o reguetón. Así han logrado atraer a un público joven e introducirlos en la cultura de las verbenas.

Panorama también cuenta con un gran espectáculo. Su show es de gran calidad en cuanto a luz y sonido ya que se ostentan tecnologías con pantallas led, robots de luz y altavoces. El grupo cuenta con cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Todo esto les hace ser una de las orquestas más demandadas de nuestro país. Tanto es así que tienen su calendario cerrado con un año vista. Durante este mes de septiembre ha continuado con su 'Epic Tpur 2025'. Un total de 25 actuaciones en apenas 30 días. Ahora encara los últimos shows después de haber pisado los escenarios de gran parte del país.

Este martes, 23 de septiembre, Panorama canta en su tierra; en Galicia. Concretamente en Lalín (Pontevedra). Esta localidad, capital de la comarca de O Deza y acuñada como el «Km 0» de Galicia, cuenta con algo más de 20.000 habitantes. Es conocida como «la capital del cocido» de la comunidad autónoma, y su fiesta anual dedicada a este plato es una de las celebraciones culinarias más importantes de la región.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Temas

Bandas de Música