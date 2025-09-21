Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Montecarlo. JL

La Orquesta Montecarlo actúa esta semana en tres localidades valencianas

La banda da por terminada su gira de verano 2025

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:38

Termina septiembre y muchos municipios de la Comunitat apuran sus fiestas de verano. La Orquesta Montecarlo, gran animadora de verbenas ya ha anuciado las que serán sus útimas actuaciones de estos meses estivales.

Cuatro conciertos darán por terminada su gira de verano 2025, tal como ha comunicado el grupo en sus redes sociales. Tras un viaje a Barcas (Toledo) el lunes 22, Montecarlo vuelve a la Comunitat para sus últimas tres actuaciones.

La Orquesta Montecarlo visitará Catarroja (Valencia) el viernes 26 de septiembre. El sábado 27 actuará en Cabanes (Castellón) y el martes 30 en Náquera (Valencia).

Montecarlo es una de las grandes animadoras de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo.

La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios de toda España ofreciendo un brillante espectáculo de luz, imagen y sonido, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

