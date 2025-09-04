La Orquesta Panorama actúa este jueves en una localidad valenciana de 20.000 habitantes

A. Pedroche Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama es uno de los grupos más populares de nuestro país. Está considerada por muchos como la mejor orquesta del mundo. Tiene mucho prestigio y está muy solicitada por los ayuntamientos. Lo cierto es que ofrece un gran espectáculo. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Ahora mismo Panorama se encuentra inmersa en su gira del mes de septiembre. En 30 días dará 25 conciertos.

Por el momento ya ha actuado en Las Pedroñeras (Cuenca) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Es miércoles era uno de los pocos días de este mes en el que no tenía ninguna actuación programada. Será este jueves, 4 de septiembre, cuando regrese a los escenarios. Lo hará en Moncada, una localidad valenciana ubicada en la comarca de L'Horta Nord. Este municipio cuenta con 21.000 habitanes y es muy importante por su sistema de irrigation la Real Acequia de Moncada, uno de los más antiguos de Valencia con más de mil años de historia.

Moncada se encuentra sumergida en sus fiestas patronales en honor a santos como San Luis, la Virgen de Agosto, la Inmaculada, la Virgen de los Desamparados, Santa Bárbara y finalmente San Jaime. Comenzaron el pasado viernes y finalizan el 10 de septiembre. El lugar en el que Panorama actuará es la Avenida Mediterránea. El evento comenzará a las 23.30 horas. Tras este show, Panorama repetirá otras dos noches en Valencia. El viernes día 5 acturará en Alaquàs y el sábado día 6 en las fiestas de Mislata.

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Otras actuaciones este mes

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra