La Orquesta Panorama actúa este domingo en un pueblo de apenas 2.100 habitantes popular por sus fiestas El grupo gallego llega al ecuador del mes más potente del año con la vista puesta fuera de Galicia

D. Merino Domingo, 17 de agosto 2025, 00:40

Cuenta atrás para que la Orquesta Panorama se despida de manera definitiva de su tierra natal en lo que va de mes de agosto. El grupo gallego dirá adiós a la comunidad autonóma para enfilar una racha 'non stop' de doce actuaciones por toda la geografía nacional después de un merecido parón.

Antes de todo esto, la Panorama del incombustible Lito Garrido actuará en el municipio de apenas 2.170 habitantes (INE 2023) de Portonovo en Sanxenxo con sus fiestas tradicionales de San Roque. Una jornada que contará con el baile de Os Gatiños a la Virgen del Carmen y la verbena nocturna a partir de las 22.30 horas. Todo ello para abrir boca antes de las actuaciones de Pili Pampín y la considerada por muchos ' mejor orquesta de España.

El grupo gallego hará las delicias de los asistentes con más de una veintena de artistas encima del escenario que ofrecerán los mejores temas musicales del verano y otros clásicos de ayer y hoy. Todo ello antes de proseguir con las actuaciones de agosto del Epic Tour 2025 que tendrán el 18 en Guijuelo (Salamanca), jornada de descanso y una racha de conciertos para terminar el mes con Castilla y León, Asturias, Cantabria, entre otros.

Cabe recordar que en la última semana de agosto el grupo gallego visita la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)