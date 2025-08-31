La Orquesta Panorama actúa el domingo en una localidad de 32.000 vecinos donde nació un popular chef televisivo El grupo gallego enfila el ecuador del mes de agosto con la vista puesta en diferentes puntos de la geografía nacional

D. Merino Domingo, 31 de agosto 2025, 00:37

La Orquesta Panorama se despide de agosto, el más potente de la temporada, con la mente puesta en varios puntos de la geografía nacional de cara a septiembre. El grupo gallego liderado por el incombustible Lito Garrido dijo adiós el pasado sábado a la localidad de Daimiel (Ciudad Real) y ahora le llega el turno este domingo 31 de agosto a Illescas.

La considerada por muchos como mejor orquesta de España visita el municipio toledano, lugar de nacimiento del mítico chef Pepe Rodríguez conocido por su periplo en 'MasterChef', con motivo de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Caridad.

A buen seguro la Panorama hará las delicias de los asistentes en un evento gratuito que dará el pistoletazo de salida a partir de las 23.30 horas de un espectáculo de más de tres horas de duración con un asombroso montaje de luces y sonido y las mejores canciones de la actualidad.

Lejos de descansar, la Orquesta Panorama visita el 1 Las Pedroñeras (Cuenca), el 2 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y después llegará la triple ración de actuaciones en la Comunitat Valenciana. El 4 Moncada (Valencia), el 5 Alaquàs (Valencia) y el 6 Mislata (Valencia).

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Todas las actuaciones confirmadas de la Orquesta Panorama en 2025

29/08 - Calahorra (La Rioja)

30/08 - Daimiel (Ciudad Real)

31/08 - Illescas (Toledo)

01/09 – Las Pedroñeras (Cuenca)

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

