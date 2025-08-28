Esta es la mejor canción del siglo XXI, según la inteligencia artificial

Luna Catalán Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 01:05 Comenta Compartir

Todo el mundo tiene una canción favorita, algunas personas la tienen más clara que otras, pero siempre hay una que hace que una sonrisa aparezca en la cara. Durante el año, existen cientos de premios que reconocen y valoran la música a nivel mundial y regional como pueden ser los Grammy o el Premio Filón en España. Pero, ¿cuál es la mejor canción del siglo XXI?

Durante estos últimos 25 años se han publicado infinidad de canciones pertenecientes a todos los géneros, incluso algunas de ellas han sido capaces de redefinir por completo el estilo musical. Año tras año, las personas no tardan en ponerse de acuerdo para considerar cuál ha sido 'la canción del momento', pero en el instante en el que hay que decidir cuál de todos esos 'himnos' es el mejor de la historia, la situación se complica. Es por ello que la Inteligencia Artificial nos resuelve cuál es la mejor canción del siglo XXI.

'Crazy in Love' de Beyoncé ft. Jay-Z, es la seleccionada como la obra maestra de este siglo. La canción fue publicada en 2003, marcando el debut en solitario de la cantante, y que le ayudaría a convertirse en una superestrella global. En la actualidad, la canción sigue siendo uno de sus temas más escuchados, y el videoclip acumula más de 900 millones de visualizaciones.

Con esta canción redefinió el sonido del pop y el R&B ('rhythm and blues') de los 2000, y popularizó una estética de pantalones cortos, tacones, cadenas de oro y peinados con volumen. Además, ha sido utilizada en películas, campañas publicitarias, desfiles de moda... Ha ido evolucionando con el tiempo, incluso en 2023 la propia cantante lanzó una versión orquestal para 'Renaissance World Tour'.

En cuanto al éxito comercial que ha tenido, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, en Reino Unido y otros 20 países; fue triple platino en Estados Unidos; se han vendido más de ocho millones de copias, consolidándose como uno de los sencillos más vendidos del siglo XXI. Además, en 2025, 'Crazy in Love' volvió a ingresar al top 40 del Reino Unido en la categoría de singles de Hip-Hop/R&B.

