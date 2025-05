Lo mejor de Broadway resuena en Valencia

Lo mejor de Broadway sin salir de Valencia. Los temas de los musicales más icónicos de la mano de la Orquesta de Valencia. Esta es ... la propuesta del Palau de la Música para el próximo 11 de julio. El coliseo «se convertirá en el epicentro de Broadway al acoger un concierto extraordinario que promete emocionar al público gracias a una cuidada selección de los grandes éxitos de la historia del teatro musical», según fuentes del auditorio municipal. Bajo la dirección musical de César Belda, reconocido por su amplia trayectoria en el género, la Orquestra de Valencia interpretará junto a cuatro de las mejores voces del teatro musical en España —Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti y David Pérez Bayón— lo mejor del repertorio de Broadway y el West End.

El programa incluye piezas emblemáticas como la 'Overture de The Producers', 'The Phantom of the Opera' y 'All I Ask of You' del célebre musical de Andrew Lloyd Webber, además de inolvidables temas de 'Les Misérables' como 'Stars', 'On My Own', 'Bring Him Home' y 'Do You Hear the People Sing?'. También sonarán clásicos imperecederos como 'Defying Gravity' de 'Embrujada', 'Gethsemane' de 'Jesuscristo Superstar', 'Maria' de 'West Side Story', 'Cabaret' y 'The Impossible Dream' de 'El hombre de la Mancha'.

La Orquestra de Valencia, una de las formaciones sinfónicas más destacadas del panorama nacional, será la encargada de dar vida a este repertorio en una fusión perfecta entre música sinfónica y teatro musical. Todo ello bajo la batuta del maestro César Belda, compositor y productor español con una prolífica carrera en el ámbito del teatro musical y la música clásica escénica. Ha dirigido más de 80 producciones, incluyendo títulos como 'Jekyll & Hyde', 'Annie', 'Peter Pan' y 'La jaula de las locas'. Además, ha creado la música original de más de 15 musicales, entre ellos 'Romeo y Julieta' y 'Draculin'.

Entre los intérpretes destacan Lorena Calero, que fue la artista que interpretó 'Xiqueta meua' desde las Torres de Serranos en la última Crida. Nacida en Valencia, inició su carrera profesional interpretando a Lucy Harris en 'Jekyll & Hyde', bajo la dirección de Luis Ramírez. A lo largo de su trayectoria ha participado en reconocidas producciones como 'Peter Pan' (Wendy), 'Aladdin' (Jazmín), 'We Will Rock You' (Meat Loaf) y 'Fama', el musical. Uno de sus papeles más destacados ha sido el de María Magdalena en 'Jesucristo Superstar', además de haber trabajado junto a Antonio Banderas en 'Company'.