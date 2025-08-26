Hubo un Dúo Dinámico pero en realidad a la pareja formada por Manolo y Ramón se puede atribuir la etiqueta que distingue a los gatos: ... también ellos han disfrutado de siete vidas, o tal vez alguna más, hasta la desaparición del primero de ellos a causa de una enfermedad pulmonar. Un adiós que llega después del que ambos protagonizaron en 2018 al menos a escala valenciana: en una de sus continuas resurrecciones artísticas, ofrecieron en el Palau de la Música un concierto inolvidable. Apoteósico. Sus fans valencianos, que formaban parte de la nutrida parroquia de seguidores capaces de entonar sus memorables himnos incluso avanzada ya la edad, disfrutaron de una experiencia colosal, a decir de la crónica de su actuación. Las imágenes que se conservan de aquel recital no engañan. Reflejan estupendamente que éxtasis que alcanzaron los asistentes que llenaron la sala Iturbi: una comunión total a los sones de 'Resistiré'.

Apenas un par de años después, la canción alcanzó otra dimensión. Llegaron los días de la pandemia, media España refrescó la memoria para entonar a las ocho de la tarde aquel viejo hit y esas estrofas que parecían invitar a mantener viva la moral colectiva se escucharon por supuesto también en Valencia. Un año antes, en 2019, la pareja había protagonizado otro show, de nuevo en el Palau, para felicidad de sus feligreses, que acudieron al encuentro con sus ídolos sabiendo que, con seguridad, esa gira que homenajeaba sus sesenta años de carrera, tenía pinta de ser la última... aunque con ellos nunca se sabe. Ramón y Manolo parecían inmortales, hasta este día fatal en que el segundo ha dicho adiós. Una triste noticia para sus acólitos valencianos, que podrán consolarse pensando en la estrecha relación que distinguió a su dúo favorito con esta orilla del Turia.

Un profundo vínculo arraigado alrededor de un nombre propio, el de Pedro Cervera, valenciano y mánager de los artistas, cuya influencia se percibe en detalles como la falla que ambos protagonizaron, sus continuas visitas a la ciudad, la organización de esos conciertos postreros, sus primeras aventuras entre nosotros que se reflejan en la hemeroteca de LAS PROVINCIAS. Nuestro diario tiene también registrados otros momentos singulares que avalan esa feliz y productiva veta valenciana del Dúo Dinámico; la más reciente, muy peculiar, a cuenta de la presencia de Arcusa en el Tenis Valencia: aficionado a este deporte, disputó un torneo de veteranos en las pistas de Club, donde dejó muestras de que su habilidad con la raqueta no andaba muy lejos de su capacidad como cantante y compositor.

De esa especial vinculación con Valencia da cuenta también el numeroso y activo Club de Fans que, como sus héroes, también resiste. Y se observa además en otras imágenes rescatadas de nuestro archivo, donde el recién fallecido cantante aparece con Ramón firmando autógrafos en el Mercado Central o charlando entre sonrisas con sus admiradoras en alguna de las paradas. Son las instantáneas que avalan su enorme popularidad, su condición de ídolos de masas, durante seis largas décadas. Cuando la gira del 2019 les llevó hasta el Palau, aún no sabían, como lo desconocía su público, el carácter profético de la letra de Resistiré: 'Para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré«. Un manual de instrucciones para entender su proteica biografía, resumida con acierto en el lema de aquel tour, su última aparición en Valencia hace seis años: 'Que nos quiten lo bailao'.