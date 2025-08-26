Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manolo y Ramón, con la falla que les dedicó Valencia.

Cuando Manolo y Ramón resistieron en Valencia

La ciudad acogió numerosas visitas del longevo dúo musical, que se despidió de sus fans valencianos con un apoteósico concierto en el Palau en 2019

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 18:24

Hubo un Dúo Dinámico pero en realidad a la pareja formada por Manolo y Ramón se puede atribuir la etiqueta que distingue a los gatos: ... también ellos han disfrutado de siete vidas, o tal vez alguna más, hasta la desaparición del primero de ellos a causa de una enfermedad pulmonar. Un adiós que llega después del que ambos protagonizaron en 2018 al menos a escala valenciana: en una de sus continuas resurrecciones artísticas, ofrecieron en el Palau de la Música un concierto inolvidable. Apoteósico. Sus fans valencianos, que formaban parte de la nutrida parroquia de seguidores capaces de entonar sus memorables himnos incluso avanzada ya la edad, disfrutaron de una experiencia colosal, a decir de la crónica de su actuación. Las imágenes que se conservan de aquel recital no engañan. Reflejan estupendamente que éxtasis que alcanzaron los asistentes que llenaron la sala Iturbi: una comunión total a los sones de 'Resistiré'.

