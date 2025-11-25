Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El pianista Chucho Valdés. Innercat

La leyenda del jazz afrocubano Chucho Valdés abre el ciclo 'Les Arts és Altres Músiques'

Presenta este jueves su trabajo 'Cuba & Beyond', premiado en los Grammy Latinos 2025 y con el que celebra 60 años de carrera discográfica

R. D.

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Chucho Valdés, la gran leyenda del jazz afrocubano, abrirá el ciclo del Palau de les Arts Reina Sofía dedicado a las músicas del mundo, denominado 'Les Arts és Altres Músiques'. Este jueves presentará en un único concierto en el Auditori, a las 19.30 horas, su último y premiado lanzamiento, 'Cuba & Beyond'. Las entradas para este concierto se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro.

El destacado compositor y pianista, que ha recibido este mismo mes el Grammy Latino 2025 al mejor álbum jazz por ese trabajo, llega a Les Arts en solitario, al piano, para repasar más de seis décadas de música. Será un recital íntimo, en el que su teclado invitará a compartir habaneras, ritmos afrocubanos, standards de jazz y composiciones propias que ya son parte de la historia.

Hijo del mítico Bebo Valdés y fundador de Irakere, grupo clave que revolucionó el jazz latino y ganó el primer Grammy para una banda cubana, Chucho Valdés es uno de los grandes arquitectos del jazz latino. Ganador de siete Grammys y seis Grammy Latinos, ha sido condecorado con el prestigioso 'Lifetime Achievement Award' de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

También forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Y recientemente ha sido nombrado NEA Jazz Master 2025, el reconocimiento más alto que otorga Estados Unidos a músicos de jazz vivos.

