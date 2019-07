De icono cultural a auditorio en declive El Palau de la Música permanece cerrado. / JUANJO MONZÓ El Palau de la Música logró en una década convertirse en centro artístico de referencia tanto para los valencianos como en el circuito internacional. Su hegemonía se rompe con la irrupción de Les Arts CARMEN VELASCO Valencia Martes, 16 julio 2019, 14:37

De 'Palau abierto' a Palau cerrado. De la propuesta a la realidad. 'Palau obert' es el lema actual del auditorio municipal bajo la dirección de Vicent Ros, quien recurrió a esas dos palabras para articular el proyecto con el que accedió al cargo en 2016. 'Palau obert' ha quedado en papel mojado. Los hechos siempre ponen a las instituciones en el sitio. El Palau de la Música ni está abierto ni se sabe cuando se reabrirá ni recuperará la actividad. El cierre indefinido del coliseo municipal se decretó el mismo día de la inspección de los bomberos. El informe técnico recomienda «impedir la habitabilidad» del Palau tras el derrumbe de la sala Rodrigo, que se suma a la caída del techo de la sala Iturbi y el desprendimiento del trencadís de la cubierta. Se clausuran los espacios principales para «prevenir accidentes», es decir, no se descartan más desplomes. El mal estado del edificio («daños importantes») se atribuye a una falta de mantenimiento que, según los bomberos, viene de lejos. El deterioro de las salas Iturbi y Rodrigo urge «una reparación inmediata». Los trabajadores piden una revisión integral más allá de lo que marca la ley.

El declive del Palau no surge de un día para otro. Se cuece a fuego lento. No se limita a la anterior legislatura, sino que viene de anteriores. El mal estado del edificio (humedades, filtraciones, pérdida de trencadís y derrumbes de techos) hace visible aquello que no aprecia el ojo humano. Más claro: la última etapa del coliseo está muy alejada del esplendor de los primeros años y no solamente por el estado del inmueble. El Palau de la Música abrió sus puertas el 25 de abril de 1987. Su bóveda acristalada se ganó algunas críticas y el apodo de 'microondas', pero el coliseo logró canalizar las ambiciones y las necesidades culturales de los valencianos. Sede estable de la Orquesta de Valencia (OV), la actividad artística de la ciudad orbitó alrededor de él, desde las bandas de música de cualquier rincón de la Comunitat hasta las batutas más prestigiosas de todo el mundo y las mejores formaciones sinfónicas, sin olvidar el nacimiento del festival de cine la Mostra del Mediterrani.

Los melómanos valencianos lo tienen claro. En los más de 30 años de vida, el Palau ha tenido tres épocas muy marcadas. La primera corresponde al arranque de un ambicioso proyecto por convertirse en referente cultural de la ciudad moderna (hasta finales de los 90); en la segunda, que concluye en 2005, el auditorio se sitúa en el circuito internacional porque los presupuestos generosos permiten la visita de formaciones internacionales, intérpretes y maestros de prestigio y una promoción de la Orquesta de Valencia, que sale de gira y potencia su discografía. La tercera, que aún continúa, arranca con el nacimiento del Palau de les Arts. Con el coliseo en manos de Helga Schmidt se rompe la hegemonía artística del auditorio municipal, que se ve obligado a reposicionarse en la ciudad, replantearse su programación y reinventarse una identidad. El fichaje de Lorin Maazel y Zubin Mehta, que habían contribuido a hacer grande el Palau de la Música, evidencia la ambición global de Les Arts. En poco tiempo, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, cuya sede es el edificio de Calatrava, se convierte en «la mejor orquesta de Europa». Aún hoy se cuestiona la viabilidad de dos palaus y de dos formaciones musicales.

«Vengo a salvar la Orquesta de Valencia». Así se presentó Ros en su primera rueda de prensa, pero de momento no ha cumplido propuestas de su proyecto, como ampliar la formación musical a 120 músicos o crear un festival de verano. En los últimos tres años el director, que acaba de renovar en el cargo, ha dado cabida a otros estilos musicales con ciclos propios de rock y pop o de externos (Deleste, Palau electrònic) para atraer público joven, que no se trasvasa a la temporada de abono. El auditorio valenciano no puede sacar pecho del número de abonados (alrededor de 1.000), muy lejos de los 3.500 de Valladolid o de los 2.400 de Bilbao.