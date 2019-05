La historia de La Habitación Roja, más de dos décadas de música

Entender a La Habitación Roja implica colarse en sus casi 25 años de música compartida. En esos once álbumes publicados; en sus conciertos, en las giras fuera de España e incluso en los momentos de tregua justificada. Los días han pasado desde aquel 1995 en el que los de l' Eliana ganaban el Circuit Rock, un certamen que les introdujo en el circuito de música valenciana. Pero siempre tuvieron «vocación de crecer a lo ancho de la geografía» y exportar esa música que nació en el almacén de un restaurante donde un grupo de músicos se reunían para ensayar.

Inicios

Ellos eran cuatro: Jorge Martí, Pau Roca, José Marco y Juanjo Espinosa. Cuatro jóvenes, entusiastas, amantes de la música, que en 1998 publican 'La habitación roja', un primer disco con el que recorren desde el escenario del FIB de Benicàssim hasta la Sala Roxy de Valencia. «Recuerdo entonar la primera canción y todo el mundo cantaba con nosotros. Juanjo, el bajista, bromeaba diciendo que parecíamos The Beatles», explica Jorge Martí. Más allá de la euforia, ellos nunca cantaron el 'Here comes the sun'. Por entonces sonaban 'Los mejores años de nuestra vida' y otros temas con los que el grupo valenciano conseguía su primer 'sold out' en la madrileña El Sol. «Llegamos del hotel hacia la sala y vimos una cola que daba la vuelta a la manzana. Lo recuerdo con mucho cariño»

Despegue

Pronto se sumaron nuevos retos. En 2004 llegó México con un primer concierto que les abrió las puertas de un país al que ya han vuelto en más de diez ocasiones. Ese mismo año comienza el viaje hacia los estudios de Steve Albini en Chicago donde, entre 2004 y 2007, graban 'Nuevos tiempos' y 'Cuando ya no quede nada'. Un idilio internacional que se suma a otros países como Chile, Argentina, Alemania, Inglaterra o Argentina. «Hemos sabido conectar con la gente, poner banda sonora a su vida. Eso trasciende el paso del tiempo», cuenta el vocalista de uno de los mejores grupos del pop rock valenciano de los últimos veinte años.

Reconocimiento

Su legado continúa y los de 'Cuando te hablen de mí' o 'Indestructibles', regresan hoy al Espai Rambleta con 'Memoria', un álbum producido en el estudio de Paco Loco y nominado al Premio Ruido 2018. Canciones que, desde '¿Quién eres tú?, ponen el foco en «la memoria, esa suerte de alma que tenemos los humanos que hace que la vida tenga sentido. Sin memoria somos autómatas», confirma Jorge Martí. Y lo dice siendo consciente de ese hilo invisible que teje la historia de la banda valenciana que en abril de 2018 tuvo que suspender su gira tras el ingreso hospitalario de Martí por un tromboembolismo pulmonar. Aun así, tras casi 25 años, La Habitación Roja (con Marc Greenwood en lugar de Espinosa) continúa en pie. El futuro será incierto, porque «uno nunca sabe lo que se va a encontrar al doblar la esquina. Me gusta pensar que todo está por hacer y todo es posible», confirma el vocalista de un grupo que, en palabras del escritor Carlos Pérez de Ziriza, «nunca deja que las cosas de valor se pudran en el olvido».