La gira de la Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

Las entradas para el tour 'Tantas cosas que contar' se pondrán a la venta este lunes a las 12.00 horas a precios entre 45 y 72 euros

Amaia Chico

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La Oreja de Van Gogh arrancará esta nueva etapa con Amaia Montero el 9 de mayo en el BEC y llegará a Donostia el 31 de julio, en un concierto en Illlunbe. El tour 'Tantas cosas que contar' promete ser un viaje en el tiempo a través de los grandes éxitos del grupo donostiarra que vuelve a los escenarios con la vocalista irundarra pero sin el guitarrista Pablo Benegas, que no partipará en la gira con el que quieren celebrar su 30 aniversario.

Las primeras fechas anunciadas este mediodía son 16 conciertos que les llevarán primero a Bilbao, después al Movistar Arena en Madrid, donde celebrarán un doble concierto el 28 y 29 de mayo, y seguirán por 13 ciudades más, con la parada más especial en Donostia, «su escondite», el 31 de julio en Illunbe, el recinto más grande disponible en Gipuzkoa.

Las entradas para esta gira se pondrán a la venta este lunes a las 12.00 horas a través de la web oficial de La Oreja www.laorejadevangogh.com, y los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución, y habrá paquetes vip, entre 110 y 290 euros.

«Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero», el grupo prepara una «gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios del país el próximo año», anuncia el grupo. En ella, incluirán grandes éxitos como 'Cuídat', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'… canciones que 30 años después siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva«, y por supuesto, 'Tantas cosas que contar', el tema que da nombre a la gira y que es uno de los temas incluidos en el segundo disco 'El viaje de Copperpot' del que se cumplen 25 años.

Las fechas anunciadas son: 9 mayo, Bilbao. Bizkaia Arena BEC!; 28 y 29 mayo, Madrid en Movistar Arena; 6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete; 13 junio. MURCIA. Plaza de Toros; 26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium; 27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja; 10 julio. GIJÓN. Gijón Life; 31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena; 21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar; 27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena; 4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena; 11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum; 9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe; 6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi; 20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

