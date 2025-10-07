La Generalitat aparca la Dirección General de la Música anunciada tres meses antes de la dana

Sensación agridulce para las empresas del sector de la música en la Comunitat. Por una parte, han caído más que bien los beneficios fiscales anunciados ... por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a todas las actividades relacionadas con esta actividad artística. Pero por otra, reclaman la creación de una Dirección General específica, anunciada a finales de julio de 2024, y que iba a darles línea directa con el máximo responsable del Gobierno valenciano.

A esa Dirección General del a Música anunciada por Carlos Mazón ahora parece habérsela llevado el viento. Si las melodías también acaban diluyéndose en el mismo medio pero siguen escritas en el pentagrama, con este proyecto ha ocurrido lo mismo. Lo expuesto por el presidente en la presentación del Anuario de la Música de la Comunitat en 2024 sólo sigue vivo en un ya vetusto comunicado de la Generalitat y en las noticias de los medios de comunicación, en sus hemerotecas o en los buscadores de Google. En Presidencia no parecen estar ahora, por razones obvias, para un departamento de esta índole.

«Esta dirección general contribuirá a una mayor profesionalización y a promocionar el talento musical en la Comunitat. Favorecerá la estabilización y desestacioonalización de eventos generados por la industria«, expresó Carlos Mazón cuando anunció un proyecto que pretendía impulsar incentivos fiscales, fomentar el mecenazgo y aportar por formaciones específicas. Pero claro, quedaban tres meses para que la dana se llevase la vida de más de 200 personas y trastocase, en muchos casos para siempre, la existencia de miles de ciudadanos más. Por ello, ese anuncio se había producido aún en los días de vino y rosas para este Ejecutivo, cuando la salida de Vox del gobierno era un contratiempo relativo. En su remodelación tras este terremoto, Carlos Mazón ya había asumido en Presidencia la Dirección General de Deportes y esta medida suponía un acercamiento máximo a la gestión de otra industria importante en la Comunitat que afecta además al ocio de miles de personas.

Pero claro, todo esto se resquebrajó y quedó convertido en añicos tras la dana. La prioridad, desde el 29 de octubre, ya no puede ser una dirección general dedicada exclusivamente a la música. Los reajustes en el Ejecutivo autonómico han ido condicionados por el intento de reconstrucción, de las zonas afectadas por la dana y por el propio proyecto del PP valenciano al mando de la Generalitat en esta legislatura. Nadie habla de una dirección general de la música y, aunque nadie niega que esta iniciativa esté en agenda, tampoco hay quien levante la mano para afirmar que este departamento se vaya a poner en marcha, ni en los próximos meses ni antes de que los ciudadanos de la Comunitat acudan de nuevo a las urnas.

Mazón sí que ha anunciado una parte de las medidas, la que directamente toca al bolsillo de la industria, que estaban previstas en el departamento. La de introducir beneficios fiscales a toda creación artística de este sector. Y los afectados, aunque están satisfechos con esta medida, lo que quieren es que se ponga en marcha la dirección anunciada en julio de 2024. Así lo han expresadoa desde la Asociación Valenciana de Empresas de Música (ASVEM), que ha acogido «con satisfacción» las nuevas medidas fiscales anunciadas por el presidente de Generalitat, que permitirán a los contribuyentes deducirse gastos relacionados con la actividad musical. «Favorecen a pequeñas empresas, asociaciones y profesionales autónomos», subrayan. Entre ellos figuran la adquisición de instrumentos y partituras, las matrículas de conservatorios y escuelas de música públicas y privadas, programas de formación y perfeccionamiento, cuotas y entradas a conciertos.

Según expresa la asociación en un comunicado, estas deducciones representan un avance importante al poner en valor la relevancia social, cultural y económica de la música en la Comunitat, un territorio donde las bandas, sociedades y centros de enseñanza forman parte del ADN cultural y las empresas que las sustentan una industria por construir. «Es un paso firme y un punto de partida en temas fiscales muy beneficioso para el sector», ha destacado Pedro Rodríguez, presidente de ASVEM. Esta agrupación, no obstante, califica de «insuficientes» las medidas anunciadas y verbaliza su nula confianza en que la dirección general específica vea la luz en lo que resta de 2025.

«El anuncio es una gran noticia para músicos, escuelas y sociedades, pero necesitamos dar un paso más. Una Dirección General de la Industria Musical sería clave para ordenar, coordinar y garantizar políticas que fortalezcan realmente al conjunto del sector», ha subrayado Rodríguez. La asociación también ha recordado que continúa a la espera de respuesta a la solicitud de reunión enviada a Mazón para establecer un canal de diálogo directo. «Queremos trabajar codo con codo con la Generalitat para que la música valenciana no solo sea patrimonio cultural, sino también una industria sólida, competitiva y con futuro. Este anuncio es un avance, pero quedan muchos retos por delante», ha señalado el presidente de ASVEM, que ha anunciado una ronda de reuniones con los distintos grupos parlamentarios en Les Corts.