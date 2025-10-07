La música, la historia y el folclore protagonizarán los actos con motivo del 9 d'Octubre en Castellón La programación está dirigida a todos los públicos

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, se ha referido a los actos que prepara el consistorio con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, donde -según ha dicho- tendrán especial protagonismo la música, la historia y el folclore «dentro de la programación que se ha preparado y que está dirigida a todos los públicos».

La concejala de Cultura ha ido repasando los actos de este día festivo recordando que a las 11.45 horas comenzará el Desfile de las 3 Culturas. Este acto se ha convertido ya en un clásico en los últimos años en la celebración del 9 d'Octubre en Castellón, un desfile que partirá desde la avenida del Rei En Jaume, recorriendo algunas de las principales calles del centro de la ciudad. El recorrido finalizará en la plaza Mayor de Castellón.

«El desfile cuenta con la participación de entidades festivas como son la asociación Moros d'Alqueria, L'Aljama y la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, que representan la herencia de las culturas musulmana, judía y cristiana en la ciudad de Castellón, respectivamente», ha dicho.

Coincidiendo en el tiempo con el Desfile de las 3 Culturas dará comienzo el concierto extraordinario de la Banda Municipal de Castellón a las 12.00 horas. María España ha apuntado que la banda, dirigida por José Vicente Ramón Segarra, interpretará un programa con protagonismo de compositores valencianos, además de las músicas que acompañarán a la entrada del Desfile de las 3 Culturas en la propia Plaza Mayor y la interpretación de la Marxa de la Ciutat, el Himno Regional y el Himno Nacional.

Dansants de Castellón

La responsable del área de Cultura ha resaltado del mismo modo que otra parte del concierto de la Banda Municipal contará con la interpretación de músicas que acompañan normalmente a los Dansants de Castelló, al recibir esta asociación el reconocimiento de 'Mostra de Cultura Popular' por parte del Ayuntamiento de Castelló.

España ha resaltado la labor de esta asociación en la recuperación y difusión del folclore, la danza y la música tradicional en la ciudad de Castellón. Según ha dicho, se trata de una asociación cuya participación es «clave» también en la celebración de fiestas como la del Corpus, por lo que han sido también conocidos como Dansants del Corpus, siendo parte imprescindible en la organización de esta fiesta tan señalada con los tradicionales 'ball dels nanos', 'ball dels arets' o el 'ball dels cavallets' que cuentan con una gran popularidad entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

Una vez concluido el concierto en la plaza Mayor se procederá al inicio del acto de entrega de los Premis Valencià del Any que entrega la Fundació Huguet y que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló.

España ha comentado también que la jornada del jueves 9 de octubre comenzará a las 11.00 horas con un concierto especial en la plaza Huerto Sogueros que contará con la participación de integrantes de hasta 30 bandas de música de la provincia de Castellón, en el marco de la celebración del centenario del Himno Regional. Este concierto está organizado por la Generalitat Valenciana y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.