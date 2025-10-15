La Fúmiga ofrece una segunda fecha en su despedida en el Roig Arena El grupo cambia el día de su concierto al 30 de octubre de 2026 y el 31 será su última actuación en los escenarios

José Molins Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:38

El grupo de música valenciano La Fúmiga ha anunciado este miércoles que cambia el día de su concierto en el Roig Arena. La nueva fecha será el 30 de octubre de 2026, en vez del 24 como se había comunicado inicialmente. Pero no será uno, sino dos conciertos los que de esta banda para despedirse de los escenarios. Han anunciado una segunda fecha, el 31 de octubre, el día siguiente, en la que dirán adiós.

Será su última actuación, dentro de la gira 'Tot s'acaba', y a partir de este próximo viernes 17 ya estarán disponibles las entradas, con más de un año de antelación.

La banda es originaria de Alzira y tiene 13 años de historia, en los que han ido creciendo en popularidad, con su sello característico de música que recuerda al estilo de charanga, con letras en valenciano, que ha ido ganando miles de adeptos sin parar entre el público. Deja éxitos para el recuerdo como 'Mediterrànea', su canción más conocida, así como 'Havia de passar', 'Ja no fa mal' o 'Espremedors', entre otras.

Durante los próximos meses, hasta fin de año, la banda valenciana actuará en las localidades de Gandia, Alzira, Caldes de Montbuí, Cabanes, Bruselas, Vall d'Uixó, Montmeló, Girona, Canals, Ondara y Valls. Cerrará su gira el 30 de diciembre en el Festivern de Tavernes de la Valldigna.