Estrellas de Buena Vista y Más traerá los ritmos cubanos al Roig Arena Las entradas para el concierto del próximo 4 de enero ya están a la venta

Miércoles, 1 de octubre 2025

Los ritmos cubanos sonarán en el Auditorio Roig Arena el próximo 4 de enero de 2026 de la mano de Estrellas de Buena Vista y Más. En el marco de su gira mundial, el grupo interpretará los temas de su más reciente álbum, «Live in Havana».

En 2021 nació Estrellas de Buena Vista y Más, un proyecto que surge con la misión de preservar el patrimonio del Buena Vista Social Club. Bajo la dirección musical de Pancho Amat, el nuevo grupo está conformado por 16 talentosos músicos: hay miembros de la formación original, así como nuevas generaciones de intérpretes que aspiran a llevar sus raíces cubanas por todo el mundo.

La agrupación trata de revivir la época dorada de la música cubana en su época dorada pero también se proyecta a todo el mundo. Con ese objetivo recorre escenarios internacionales, como es el Auditorio Roig Arena, donde Estrellas de Buena Vista y Más desembarcará el 4 de enero de 2026. Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web www.roigarena.com