Il Divo arrastra a los famosos a su concierto en el Starlite Festival de Marbella

Nacho Ortega Valencia Sábado, 26 de julio 2025, 10:23 Comenta Compartir

Con más de 30 millones de discos vendidos y una carrera que los ha llevado a convertirse en referentes del pop-ópera a nivel mundial, Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie —incorporado al grupo tras la pérdida de Carlos Marín— mostraron que siguen en plena forma, vocal y emocionalmente. Il Divo, el grupo que combina lo clásico y la música más contemporánea, celebró este viernes 25 de julio sus 20 años de trauetcoria en el Starlite Occident de Marbella y arrastró a numerosos famosos que no se quisieron perder el recital.

Entre el público, caras conocidas como Nacho Cano, la modelo Lidia Santos o el actor Adrián Pedraja, disfrutaron del aniversario del grupo en el festival. Después del concierto, la cantera de Starlite Occident se convirtió en una auténtica fiesta con la celebración de una inolvidable Pool Party. Baile sin parar, looks playeros y temazos marcaron una noche épica que se vivió a lo grande.

1 /

Durante el concierto, Il Divo reinterpretó a su estilo himnos como «Crazy», «All by myself», «Power of love» o «Perfect», esta última convertida en una de las sorpresas más celebradas de la noche. También hubo espacio para «Despertar sin ti», la nueva y única composición original del disco, que confirma que Il Divo no solo versiona, sino que también crea.

Más allá del repertorio, hubo conexión sincera con el público. Hablaron, miraron, agradecieron. «Gracias, Starlite Occident. Esta noche ha tenido una magia única para celebrar nuestros 20 años. Este festival se siente como una familia. El lugar es muy especial, volvemos siempre que podemos, y es una fecha marcada en nuestro calendario que esperamos con mucha ilusión», confesaban Il Divo, que habían actuado en Starlite Occident en cuatro ocasiones, y que pusieron la guinda al festival con su quinta participación.

Temas

Marbella

Famosos