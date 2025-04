Del despido de Leire a la nueva polémica con Amaia Montero: La crisis de La Oreja de Van Gogh, explicada

M. Hortelano Valencia Sábado, 26 de abril 2025, 00:55 Comenta Compartir

A punto de cumplir tres décadas en el mundo de la música, una de las bandas más representativas del pop nacional vive la mayor crisis reputacional de su larga trayectoria. Desde que en 1996, cinco jóvenes amigos de San Sebastián (Amaia Montero, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde) formaran La Oreja de Van Gogh, su número de éxitos musicales ha sido casi proporcional a las polémicas que se han generado en el último año. De la salida de primera vocalista, Amaia Montero, en 2007, a las desavenencias con la de la última, Leire Martínez, por el camino se ha colado una tercera voz: la de la actriz Cayetana Guillén Cuervo. Pero, esta última, no para cantar, sino para desvelar un secreto a voces que le había confiado Amaia Montero, una de sus mejores amigas y madrina de su hijo. La banda, ahora sin vocalista hasta nuevo anuncio, atraviesa una tormenta mediática. Esto es todo lo que ha pasado hasta ahora, explicado.

Ampliar

Cronología de una crisis en 14 puntos 1 El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunciaba que dejaba La Oreja de Van Gogh tras 11 años en el grupo, para comenzar su carrera como solista. Tras cuatro discos de estudio, la voz y cara visible del grupo decía adiós. Pero la banda continúo y pronto buscó una sustituta. 2 El 14 de julio de 2008, La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente a Leire Martínez como nueva vocalista, en una rueda de prensa celebrada en la Casa de América de Madrid. A las cinco en el Astoria fue su primer álbum con su nueva cantante. 3 2022. Amaia Montero se retiró de la música. Algunos medios publicaron entonces que la cantante atravesaba problemas de salud. 4 21 de julio de 2024. Amaia Montero reaparece, junto a la cantante colombiana Karol G, en el concierto de ésta en el Bernabeu. Lo hace para cantar, después de un tiempo retirada del panorama musical una de las canciones más míticas de La Oreja de Van Gogh: Rosas. Su actuación devuelve a la actualidad la polémica sobre su salida de la banda y su posible vuelta. Los fans del grupo vuelven a emocionarse con una posible vuelta de la primera cantante. 5 El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh emite un comunicado oficial anunciando la salida de Leire Martínez, su vocalista desde 2008. En él, el grupo alegaba diferencias irreconciliables en la forma de vivir el grupo y agradecía a Leire su trayectoria durante más de 15 años. 6 Octubre de 2024. Leire Martínez reacciona de inmediato en redes sociales aclarando que ella no había firmado ese comunicado y que se pronunciaría cuando fuera el momento adecuado. El tono distante entre ambas partes dejó entrever que la ruptura no había sido amistosa, como sí lo fue la llegada de Leire al grupo tras la marcha de Amaia Montero. 7 Abril de 2025: Leire rompe su silencio 8 Abril de 2025. Leire Martínez ofrece varias entrevistas para explicar su versión. En ellas, desveló que hubo falta de comunicación, tensiones internas y diferencias con sus compañeros que se arrastraban desde hacía tiempo. Además, abordó un tema que ha acompañado a todas las etapas del grupo: la constante comparación con Amaia Montero. Leire afirmó que tanto ella como Amaia han sido víctimas de comentarios machistas y presión mediática injusta y negó cualquier tipo de enemistad entre ambas. También confirmó que está enfocada en su carrera en solitario y presentó su primer sencillo titulado «Mi nombre», una canción en la que habla de identidad, ruptura y resiliencia y que muchos han interpreatado como un mensaje a sus excompañeros. 9 22 de abril de 2025. La tercera en discordia. Durante la gala de los Premios Talía, la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo sorprendía en la alfombra roja al confirmar a una periodista que dio por hecho la vuelta de Amaira Montero al grupo, que la noticia era cierta. La actriz es íntima amiga de la cantante. De hecho, Montero es la madrina de us hijo, y confirmó que ambas habían hablado y la vocalista le había contado hace meses el secreto mejor guardado a cambio de que no lo desvelara. Las redes sociales estallaron de inmediato con especulaciones y nostalgia. 10 23 de abril de 2025. Cayetana Guillén Cuervo publicó un comunicado pidiendo disculpas por haber compartido información sensible, alegando que lo hizo movida por la emoción y el cariño que le tiene a Amaia. 11 23 de abril de 2025. Amaia Montero deja de seguir en redes sociales a la actriz. Además, la cantante publicó en sus redes un mensaje breve en el que decía: «Me siento muy triste» 12 24 de abril de 2025. El silencio del resto de los miembros de La Oreja de Van Gogh alimenta aún más las dudas. Sin una vocalista oficial y sin conciertos previstos, el grupo parece estar en pausa, en medio de rumores y expectativas. Leire Martínez, ya en su carrera en solitario, reclama que la banda zanje las especulaciones. 13 25 de abril de 2025. Cayetana Guillén Cuervo vuelve a hablar después de la polémica. «Pido mil disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces, pero sí decir que fue desde la inocencia, la emoción y la convicción de que eso se había contado ya», dijo. 14 Hasta el momento, ni Amaia ni el grupo han confirmado oficialmente su regreso

¿Qué pasará con La Oreja de Van Gogh?

A día de hoy, La Oreja de Van Gogh no tiene cantante ni agenda pública. Tampoco ha emitido un mensaje claro a sus seguidores. Leire ha emprendido su camino en solitario. Amaia sigue centrada en su recuperación y no ha confirmado su vuelta. Y el resto del grupo permanece en segundo plano. Esta crisis no solo ha reabierto viejas heridas, sino que ha puesto en evidencia la fragilidad de las relaciones internas dentro de uno de los grupos más queridos del pop en español. Mientras, los fans siguen esperando una confirmación o, al menos, una despedida digna de la banda.