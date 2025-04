La amistad en tiempos de instagram

El término amigo se pervirtió desde que facebook decidió usarlo en la terminología básica para usar esa red social. Desde entonces todos acumulábamos amigos por ... centenares aunque apenas supiésemos de ellos cómo se llamaban y si les gustaba o no un determinado artículo que habían colgado en su muro. La amistad empezó a pedirse en lugar de a ganarse o granjearse, las relaciones se iniciaban a golpe de click en vez de tras una buena conversación o una noche de fiesta, y las interacciones se limitaron a emoticonos que cada cual ha ido entendiendo como ha podido. A partir de ese momento y con la aparición de nuevas redes sociales todo se ha ido desvirtuando. Que no desvirtualizando, que es lo que deberíamos hacer más.

Todo esto viene a cuento de La Oreja de Van Gogh, un tema que no se agota por imposible que parezca. Nunca he sido fan de esta banda. Ni lo fui con Amaia Montero ni lo he sido con Leire Martínez, pero reconozco que he seguido con cierto asombro lo ocurrido tras la salida del grupo de su última vocalista.

Hay que reconocer que es complicado no enterarse de las polémicas que se han ido sucediendo, porque han invadido todos los soportes de comunicación posibles, desde los más clásicos, periódicos y televisiones, hasta, por supuesto, las redes sociales. El asunto se ha alimentado durante meses a base de cruces de comunicados, declaraciones veladas de unos y otros afectados, y entrevistas, en última instancia, de una de las exintegrantes, a propósito del lanzamiento de su primer single en solitario.

Qué frágil y difícil de comprender me resulta la amistad que se mide en seguidores y se disimula con likes

La última vuelta de tuerca ha tenido una protagonista inesperada, Cayetana Guillén Cuervo, reconocida actriz y presentadora, que es además amiga íntima de Amaia Montero. Algo que yo desconocía pero que sí sabían los periodistas que esta misma semana le preguntaron en una alfombra roja sobre el regreso de la cantante a la banda que le otorgó la fama. El caso es que en estos tiempos de 'storys', 'instantáneas' y 'reels' Cayetana no midió su respuesta y confirmó que el reencuentro va a llevarse a cabo. Sus palabras se viralizaron y han provocado, según nos hemos enterado, el fin de la amistad entre ambas artistas.

¿Que cómo nos hemos enterado? Porque una -Amaia- ha dejado de seguir a la otra en redes sociales. La amistad en la actualidad hay que localizarla detrás de los tuits y de los posts. Porque más allá al parecer no hay nada.

El enfado ha debido de ser tan grande que la actriz ha lanzado un comunicado disculpándose por el malentendido. ¿Dónde? A través de una red social, como no podía ser de otra manera. Y supongo que por esta vía nos enteraremos si hay reconciliación.

Qué frágil y difícil de comprender me resulta la amistad en esta época en que todo se disimula con likes, se mide en seguidores y se justifica con el engagement.