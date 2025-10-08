Los conciertos vuelven a la Pérgola de la Marina tras dos años Depedro, Los Punsetes y Amatria forman el cartel de unas actuaciones que regresan el 15 de noviembre

Los conciertos de la Pérgola de La Marina comenzaron en otoño de 2017, ganaron público cita a cita y en diciembre de 2023 se despideron. La interinidad de la composición del Consorcio de La Marina, al parecer, impedía a la organización que se puedan cerrar las contrataciones para los conciertos. La situación de la zona portuaria de Valencia parece que comienza a aclararse y, como consecuencia, regresa el ciclo musical que organiza la Agencia Districte.

Este miércoles se ha presentado la programación de la nueva temporada de conciertos. El primero será el 15 de noviembre con la actuacion de Depedro y Rei Ortolá. Seguirán Cycle y Los invaders (22 de noviembre); Grande Amora y Cora Yako (13 de diciembre); Los Punsetes y Aurora Roja (20 de diciembre) y Amatria e Innmir (27 de diciembre).

En esta edición, además, la Pérgola no solo ofrecerá música en directo, sino también una divertida experiencia gastronómica. La zona Esmorzars «se convertirá en un punto de encuentro donde saborear productos locales y compartir los momentos antes de las actuaciones. Los almuerzos tendrán un papel protagonista, recuperando la tradición valenciana del buen comer y beber al aire libre», según la organización.

Esta combinación de música y gastronomía busca crear un ambiente festivo, cercano y auténtico. Una cita pensada para disfrutar con los cinco sentidos frente al mar.

Por ultimo, las entradas para las actuaciones musicales se pondrán a la venta el jueves 9 de octubre a partir de las 12 horas.