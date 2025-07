Caos en la devolución de entradas por las cancelación de conciertos en el FIB

Mientras la organización del FIB ya publicita los abonos para la edición de 2026, se ha desatado el caos por las reclamaciones de usuarios que ... piden su dinero tras la cancelación de ocho conciertos previstos en el festival de la semana pasada. Algunas personas sí han recibido su dinero de vuelta, pero hay otras a las que se les niega el derecho a obtenerlo. Según testimonios consultados por este diario, a otros les han ingresado una parte del importe, mientras otra gente sigue recibiendo el silencio por respuesta. La misma contestación que había obtenido este periódico, al cierre de esta edición, a la consulta sobre el porqué de esta diversidad de criterios.

La polémica germinó horas antes del inicio del festival de la semana pasada cuando se elevaron a ocho las cancelaciones de conciertos de grupos por la presencia del fondo israelí KKR en el accionariado del FIB. Algunos abonados empezaron a mostrar su deseo de recibir de vuelta el dinero de sus abonos. La asociación de consumidores FACUA se pronunció al respecto: defendió que, más allá de las condiciones generales fijadas por la organización, los afectados por los cambios en el cartel tienen derecho a solicitar la devolución. «Las empresas no pueden negarse a ello, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de las fechas de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas», señalaron, aludiendo al Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Es el caso de Belén, que presentó un formulario y, tras un par de días, recibió respuesta y, lo más relevante, el dinero de vuelta en el banco. Ella pertenece al BDS Castelló, que está ayudando a usuarios que quieren recuperar el precio de sus abonos tras los cambios en el cartel. A lo largo del FIB y ya después de que haya acabado el festival, han sido más de 300 las personas que se han puesto en contacto con ellos. Les orientan e incluso pusieron a su disposición un formulario tipo. Con el mismo escrito y, por lo tanto, alegando lo mismo, hay un amplio abanico de posibles respuestas: silencio, estimación en parte, negativa...

Piedad Hay gente a los que no han respondido y a otros les devuelven sólo una parte. Sorprende que sea aleatorio»

Janis Una amiga recibió el dinero con la misma reclamación que formulé yo. Ahora reclamaremos ante la Generalitat, llegaré hasta donde pueda»

Guille «Me asignaron un número de consulta y estoy a la espera. El problema es que no sabemos qué criterios siguen»

«El mayor problema es no saber el criterio. Yo reclamé cuatro o cinco días antes del festival y estoy en una lista de espera. Me asignaron un número de consulta y me avisaron de que presentar varias reclamaciones podía retrasarme en la cola», lamenta Guille. «Mucha gente se sorprende que sea tan aleatorio. Incluso les recomendamos, por si tienen alguna respuesta en spam. A un chico le respondieron que le correspondía una parte, y le ingresaron 39 euros», comenta Piedad, que añade: «Yo envié mails hasta a tres direcciones distintas y nada. No sé si será porque quieren aburrirnos, si la persona que responde ahora es otra...».

Janis es otra usuaria indignada, ya que a ella le negaron el precio del abono cuando a una amiga sí se lo devolvieron con la misma reclamación que la que presentó ella: «Obviamente, yo tampoco activé la pulsera ni nada. No quería colaborar en ningún modo con lo de Palestina, estaba triste hasta que 'Residente' anunció que cancelaba».

Esta joven envió su petición cuando se desencadenaron las cancelaciones. Recibió la negativa por respuesta y, a ese mismo mail, envió otro pidiendo explicaciones de por qué a otras personas sí les devolvían el dinero: «Nunca más se supo. Ahora dicen que podemos presentar reclamaciones ante la Generalitat. Yo llegaré hasta donde pueda».